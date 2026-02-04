English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme P4x 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4x 5G ఫోన్‌పై రూ.15 వేల బోనస్.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Realme P4x 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4x 5G ఫోన్‌పై రూ.15 వేల బోనస్.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Realme P4x 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4x 5G మొబైల్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్‌తో లభిస్తోంది. కాబట్టి అతి తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ డిస్కౌంట్‌తో పొందాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 4, 2026, 01:23 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
5
Bumper Offer for Private Employees
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
Vivo X200t: ఏకంగా రూ.44 వేల బోనస్‌.. ఛీప్‌ ధరకే Vivo X200T మొబైల్ మీ సొంతం!
6
Vivo X200T
Vivo X200t: ఏకంగా రూ.44 వేల బోనస్‌.. ఛీప్‌ ధరకే Vivo X200T మొబైల్ మీ సొంతం!
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
Realme P4x 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4x 5G ఫోన్‌పై రూ.15 వేల బోనస్.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Realme P4x 5G Price Cut: మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో అతి తక్కువ ధరలోనే 7000mAh బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఇలాంటి జంబో బ్యాటరీస్‌తో కూడిన కొన్ని మొబైల్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా రియల్‌మీ కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన Realme P4x 5G చాలా తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుంది. దీనిపై అదనంగా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో? ఇది ఎలాంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

Realme P4x 5G మొబైల్‌ 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎండలో కూడా దీని స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా గేమింగ్ చేసే వారికి ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో లాంచ్ చేసింది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకంగా గేమింగ్ కోసం VC FrostCore కూలింగ్ సిస్టం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

ఇక ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో ఉన్న కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ డ్యూయల్ కెమెరా సిస్టంతో విడుదల చేసింది. ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP కెమెరా ఉంది..ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో పాటు ఐపీ64 (IP64) డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఇది మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 128 జీబీతో పాటు 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో లభిస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

మార్కెట్లో ప్రస్తుతం 256జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర MRP రూ.20,999 కాగా.. ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో 10 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.18,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే అదనంగా రూ.1,800 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం ఈ మొబైల్‌ను రూ.16,900 లోపే పొందవచ్చు. ఇక మరింత తగ్గింపు ధరకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు కచ్చితంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ ను వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిని వాడాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా ఒక పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.15 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.1,900 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme P4X 5G PriceRealme P4 5GRealme P4Realme P3 5GRealme P4X 5G

Trending News