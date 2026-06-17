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Airdopes 219 Price: అమెజాన్‌లో రూ.899లకే boAt Airdopes 219 ఇయర్‌బడ్స్‌.. ఏకంగా 77 శాతం డిస్కౌంట్!

Best Bluetooth Earbuds Under 1000: అమెజాన్‌లో ఎప్పటినుంచో boAt Airdopes 219 బ్లూటూత్ ఇయర్‌బడ్స్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అమెజాన్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 77 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:46 PM IST
Airdopes 219 Price: అమెజాన్‌లో రూ.899లకే boAt Airdopes 219 ఇయర్‌బడ్స్‌.. ఏకంగా 77 శాతం డిస్కౌంట్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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