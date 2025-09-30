English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Boat Airdopes కేవలం రూ.1,000కే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్‌ ఆఫర్!

Boat Airdopes Supreme Price Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో boAt Airdopes అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. 82 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే దీనిపై ఉన్న ఇతర ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 30, 2025, 03:41 PM IST

Boat Airdopes Supreme Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో boAt Airdopes Supremeపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 82 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే దీనిపై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ boAt Airdopes సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇవి ప్రత్యేకమైన 4 మైక్స్ AI ENx టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అంతేకాకుండా ఇందులోని మైక్రోఫోన్లు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఆల్గారిథంతో పనిచేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనివల్ల చుట్టూ ఉన్న అనవసర శబ్దం భారీగా తగ్గుతుంది.

ఇందులో ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీ సెటప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది 50 గంటల వరకు ప్లే బ్యాక్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే కంపెనీ ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు పది నిమిషాల పాటు చార్జింగ్ పెడితే దాదాపు 150 నిమిషాల పాటు ప్లే బ్యాక్ అందిస్తుంది. అలాగే ఈ ఎయిర్ బడ్స్‌లో మల్టీ పాయింట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది. దీని ద్వారా ఒకేసారి వేరువేరు పరికరాలను కూడా సులభంగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇందులో 24-బిట్ ఆడియో ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఆడియోను అందిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఇన్-ఇయర్ డిటెక్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ ఇయర్ బడ్స్ గేమింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. ఇందులో BEAST మోడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే boAt Hearables యాప్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల టెక్నాలజీతో కూడిన ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కలిగిన బడ్స్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం..boAt Airdopes Supremeను కంపెనీ MRP (గరిష్ట ధర) రూ.5,990తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బిలియన్స్‌ డేస్ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 82 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.1,000 లోపే లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

