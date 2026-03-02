Moto G57 Power 5g Price Cut Telugu: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ మోటరోలా నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ విడుదలవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో లాంచ్ అయిన moto g57 power 5G స్మార్ట్ఫోన్కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఇది ఇప్పుడు హోలీ సందర్భంగా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇది ఎలాంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటోరోలా (Motorola) నుంచి విడుదలైన moto g57 power 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. అలాగే ఇది డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం చాలా ప్రత్యేకమైన Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి Snapdragon 6s Gen 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన 5జి కనెక్టివిటీ తో పాటు గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు వీలుంటుంది.. కాబట్టి బాగా గేమ్స్ ఆడుకోవాలని ఈ మొబైల్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఫుల్ బ్యాటరీ చార్జ్ చేస్తే ఏకంగా రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు ప్లే బ్యాక్ను అందిస్తుంది. ఇక కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం దీనికి 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక వెనక భాగంలోని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో వెనుక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన Sony LYTIA 600 సెన్సార్తో కూడిన 50 MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8 MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు లేటెస్ట్ Android 16 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో లభిస్తోంది..
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఈ మొబైల్ వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే (8GB/128GB) స్టోరేజ్ బేరియంట్ ధర మార్కెట్లో రూ.14,999గా ఉంది.. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానే యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. రూ.1,600 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అలాగే సాధారణ ఎస్బిఐ బ్యాంకు తోపాటు హెచ్డీఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఏదైనా మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఏకంగా రూ.13 వేల బోనస్తో పాటు అదనంగా.. రూ.1 వెయ్యి బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.999 లోపే హోలీ సందర్భంగా సొంతం చేసుకోవచ్చు.
