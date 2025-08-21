Hero Super Splendor XTEC Price: ఎప్పటినుంచో ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హీరో నుంచి మంచి మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫారం ఫ్లిప్కార్ట్లో హీరో కంపెనీకి సంబంధించిన కొన్ని మోటార్ సైకిళ్లపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏ మొబైల్ ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన Hero Super Splendor XTEC మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన OBD2A కంప్లైంట్ ఇంజన్ సెటప్తో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC డ్రమ్ బ్రేక్ మోటార్ సైకిల్ ప్రత్యేకమైన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో రియల్ టైమ్ మైలేజ్ ఇండికేటర్ (RTMI) తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మైలేజీ వివరాలను డిజిటల్ రూపంలో ఇండికేట్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్లో ప్రత్యేకమైన బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో పాటు కాల్, మిస్డ్ కాల్, SMS అలర్ట్లు ఈ బైక్ డిస్ప్లేపై కనిపించేందుకు ప్రత్యేకమైన ఇండికేషన్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ LED హెడ్ల్యాంప్ ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు స్పెషల్గా USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్లో హీరో కంపెనీ i3S టెక్నాలజీ (i3S Technology)ను కూడా అందిస్తోంది.. దీనివల్ల ఇంజన్ ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయినప్పుడు కూడా.. క్లచ్ నొక్కినప్పుడు మళ్లీ దానికదే స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంతో మీకు పెట్రోల్ చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది. ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ లో ట్రావెల్ చేసేవారు తప్పకుండా వారికి అధిక మొత్తంలో పెట్రోల్ ఆదవుతుంది.
హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC డ్రమ్ బ్రేక్ (OBD2A) మోటార్ సైకిల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారుగా రూ.88,128 నుంచి రూ.88,628లు గా ఉంది. ఆన్-రోడ్ ధర (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇన్సూరెన్స్, RTO ఛార్జీలు కలిపి) సుమారుగా రూ.96,722 వరకు అవుతుంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ మరింత చౌక ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశం అందిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మోటార్ సైకిల్ ధర రూ.86,000లుగా ఉంది. అయితే మరింత తగ్గింపు ధరకు పొందాలనుకుంటే బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.6,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
