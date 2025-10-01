İffalcon U65 55 Inch Led Smart Google Tv 2025 Edition Price: ఎప్పటినుంచో 55 అంగుళాల మంచి 4k స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. త్వరలోనే బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ముగుస్తున్న సందర్భంగా కొన్ని స్మార్ట్ టీవీలు అత్యంత చీప్ ధరలకు లభిస్తున్నాయి. వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 3840 x 2160 పిక్సెల్స్ (4K) రిజర్వేషన్ కలిగిన స్మార్ట్ టీవీలకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. అయితే చాలా కంపెనీలు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అద్భుతమైన ఫీచర్లతో ఇలాంటి టీవీలను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నాయి. చాలా కంపెనీలు గూగుల్ టీవీలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నాయి.
అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి İFFALCON U65 55 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ వరం కంటే ఎక్కువగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 50 శాతం కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ İFFALCON U65 ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 55 అంగుళాలతో అల్ట్రా హెచ్డి 4k ఎల్ఈడి డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన పిక్చర్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది గూగుల్ టీవీతో మార్కెట్లోకి విడుదల అయింది.. ఇందులో ప్రత్యేకమైన సెన్సార్ట్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ప్రత్యేకమైన Dolby Vision, స్పెషల్ కలర్స్తో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీ కోసం High Viewing Angle ప్యానల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మల్టీ-డైమెన్షనల్ సరౌండ్ సౌండ్ అనుభూతుని కూడా అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీ మెటాలిక్ బెజెల్-లెస్ డిజైన్ సెటప్తో విడుదలైంది. 2 జిబి ర్యామ్తో పాటు ప్రత్యేకమైన 16 జీబీ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వాయిస్ కంట్రోల్ (Voice Control) ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Wi-Fi, Bluetooth v5.2 కనెక్టివిటీలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MRP సుమారు రూ.73,990తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉన్న బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి.. రూ.22,000లోపే ఈ స్మార్ట్ టీవీ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మరిన్ని డిస్కౌంట్తో పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ స్మార్ట్ టీవీపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్కు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,250 వరకు ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది.
Also Read: Realme P4 Pro 5G: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆఫర్ల జాతర.. రూ.10 వేలకే Realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనండి..
ఇక పాత టీవీని ఎక్స్చేంజ్ చేసి.. ఈ టీవీని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా పాత టీవీ ఎక్స్చేంజ్ చేసేవారికి రూ.4,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే.. రూ.16,742కే ఈ స్మార్ట్ టీవీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
