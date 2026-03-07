English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Iqoo 15r Price: రూ.38 వేల బోనస్‌.. అమెజాన్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. Iqoo 15r ఫోన్‌ చీప్‌ ధరకే!

Iqoo 15r Price: రూ.38 వేల బోనస్‌.. అమెజాన్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. Iqoo 15r ఫోన్‌ చీప్‌ ధరకే!

iQOO 15R (Triumph Silver) స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అమెజాన్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.38 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 7, 2026, 11:35 AM IST

Trending Photos

Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!
5
Jacob Bethell
Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
5
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 58%కి పెంపు..!
7
DA hike 2026
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 58%కి పెంపు..!
LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై &#039;బండ&#039; బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!
5
LPG Gas Price
LPG Gas Price Hike: సామాన్యుడిపై 'బండ' బాదుడు.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ ధరలు, ఏకంగా రూ.60, రూ.115 పెంపు..!
Iqoo 15r Price: రూ.38 వేల బోనస్‌.. అమెజాన్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. Iqoo 15r ఫోన్‌ చీప్‌ ధరకే!

Iqoo 15r Price Cut: భారత మార్కెట్‌లోకి విడుదలయ్యే iQOO స్మార్ట్ ఫోన్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది ఇవి తక్కువ ధరల్లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంతేకాకుండా గేమింగ్ చేసేందుకు ఎంతగానో వీలుంటుంది. అందుకే చాలామంది ఈ మొబైల్స్ ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో ఇదే బ్రాండ్‌లో మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీకోసమే.  ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్‌పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా iQOO 15R (Triumph Silver) స్మార్ట్‌ఫోన్స్ అత్యంత అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. అయితే, అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ తీసుకుంట ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.

iQOO 15R స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 6.59-ఇంచ్ 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ప్రాసెసర్ తో లభిస్తోంది. ఎండలో కూడా డిస్ప్లే బాగా కనిపించేందుకు స్పెషల్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా మరెన్నో డిస్ప్లే ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) ప్రాసెసర్‌తో విడుదలైంది. గేమింగ్స్ ఆడుకునే వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మల్టీ టాకింగ్ చేసే సమయంలో లాగ్ అవ్వకుండా చాలా వరకు సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది Sony LYT-700V, OIS సెన్సార్‌తో 50MP కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,600mAh (సిలికాన్ ఆనోడ్ బ్యాటరీ) బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. సుమారు 63 నిమిషాల్లో ఫుల్ చార్జింగ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది Android 16 ఆధారితం OS OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్ Triumph Silver కలర్ వేరియంట్ గ్లాస్ బ్యాక్‌తో ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం లుక్కున అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో SuperComputing Chip Q2 కూడా అందుబాటులో ఉంది. గేమింగ్ సమయంలో స్టేబుల్ ఫ్రేమ్ రేట్స్‌తో పాటు తక్కువ లాగిన్ ఉంటుంది. అలాగే ఇది నాలుగేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ తో పాటు ఆరేళ్ల వరకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తుంది. iQOO 15R బేస్ వేరియంట్ ధర మార్కెట్‌లో MRP రూ.53,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.  అయితే, ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.44,989 లభిస్తోంది. ఇక దీనిని అమెజాన్‌లో హెచ్డిఎఫ్సి లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒక క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.4,000 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.40 వేల లోపే పొందవచ్చు. 

అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడే  ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.38 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.2 వేల లోపే పొందవచ్చు. అలాగే ఈ మొబైల్ పై ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iqoo 15 PriceIqoo 15Oneplus 15RIqoo 15 Price in IndiaIqoo Neo 15r Price

Trending News