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కేవలం రూ.1కే Jiohotstar ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఎలా పొందాలి?

Jiohotstar Dhamaka Offer: జియో హాట్‌స్టార్ ప్రీమియం ఇప్పుడు కేవలం సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను రూ.1కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ పొందాలనుకున్నారా? అయితే, ఎలా ఈ ఆఫర్‌ క్లైమ్‌ చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:13 PM IST
కేవలం రూ.1కే Jiohotstar ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఎలా పొందాలి?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కేవలం రూ.1కే Jiohotstar ప్రీమియం సబ్‌స్క్రిప్షన్.. ఎలా పొందాలి?
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