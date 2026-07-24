Jiohotstar Dhamaka Offer: టెలికాం, డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఎప్పటికప్పుడు మంచి ఆఫర్లతో ఆకట్టుకునే రిలయన్స్ జియో.. తాజాగా ఓటీటీ ప్రియుల కోసం ఒక అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ ఆఫర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. కేవలం రూ.1 చెల్లించి.. ఏకంగా 30 రోజుల పాటు జియో హాట్స్టార్ ప్రీమియం (JioHotstar Premium) సబ్స్క్రిప్షన్ను పొందవచ్చని ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం డిజిటల్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న సమయంలో రూపాయికే ఇలాంటి ఆఫర్ను అందించడం యూజర్లకు అద్భుతమైన సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నట్ల భావించవచ్చు.. అయితే, ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ను ఎలా పొందాలో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఎవరికి ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది?
ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో లేదని కంపెనీ తెలిపింది.. దీనిని లిమిటెడ్ యూజర్లకు మాత్రమే ఆఫర్ రూపంలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఎప్పుడు వినియోగించే చాలా మంది యూజర్స్కి అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరి..
యూజర్ తప్పనిసరిగా జియో (Jio) మొబైల్ నంబర్తోనే హాట్స్టార్ యాప్లో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది..అలాగే జియో నంబర్పై ఇదివరకు ఎలాంటి యాక్టివ్ హాట్స్టార్ ప్లాన్తో పాటు సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండకూడదనే కండీషన్ కూడా ఉంది.. ఒకవేళ మీ హాట్స్టార్ యాప్లోని బ్యానర్లో రూ.1 ఆఫర్ కనిపిస్తేనే మీరు దీనికి అర్హులని భావించవచ్చు.. లేనివారికి ఈ ఆఫర్ లేనట్లేని సమాచారం..
రెండు డివైజ్లలో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ సదుపాయం..
సాధారణంగా బడ్జెట్ ఆఫర్లలో అనేక పరిమితులు ఉంటూ ఉంటాయి.. కానీ ఈ రూ.1 ప్రమోషనల్ ప్లాన్లో వినియోగదారులు ఒకేసారి రెండు డివైజ్లలో స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది.. అంటే మొబైల్ ఫోన్తో పాటు ల్యాప్టాప్తో పాటు స్మార్ట్ టీవీ లేదా టాబ్లెట్లో ఒకే ఖాతా ద్వారా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, స్పోర్ట్స్ మ్యాచ్లను ఎలాంటి అదనపు డబ్బులు చెల్లించ లేకుండా సులభంగా వీక్షించవచ్చు..
ఆటో-రిన్యూవల్ జాగ్రత్త..
ఈ ఆఫర్ను ఉపయోగించుకునే క్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. రూ. 1 చెల్లించి సబ్స్క్రిప్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటో రిన్యూవల్ (Auto-Renewal) ఆప్షన్ యాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 30 రోజుల ఉచిత, ప్రమోషనల్ గడువు ముగిసిన తర్వాత, మీ ఖాతా నుంచి రెగ్యులర్ ప్రీమియం ప్లాన్ చార్జీలు ఆటోమేటిక్గా డిడక్ట్ అవుతాయి.. దీంతో ఒక నెల తర్వాత ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ను వద్దనుకుంటే.. ముందుగానే యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి ఆటో-రిన్యూవల్ను క్యాన్సిల్ (Cancel Auto-Renewal) చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
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