Lg Ac Discount Offer: రూ.78 వేల LG ఏసీ అమెజాన్‌లో రూ.28 వేలకే.. ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు!

Lg Ac Discount Offer On Amzon: అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్‌లో భాగంగా LG 1.5 టన్ 3 స్టార్ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 7, 2025, 03:40 PM IST

Lg Ac Discount Offer On Amzon Telugu: ఎండాకాలంతో పోలిస్తే ఏసీల ధరలు వర్షాకాలంలో చాలా తక్కువేనని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సీజన్ ముగిసిన తర్వాత అన్ని ఎయిర్ కండిషనర్స్‌ ధరలు పూర్తిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఏసీలు సగం ధరలకే లభిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఏసీలను కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. అమెజాన్‌లోని కొన్ని ఏసీలు అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్‌ ఈరోజే ముగిసిపోవడంతో.. 24 గంటల్లో కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించబోతున్నాయి. అయితే ఈ సేల్‌లో భాగంగా ఏ ఎయిర్ కండిషనర్ అత్యంత తగ్గింపు దరకు లభిస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో LG 1.5 టన్ 3 స్టార్ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.78,999 కాగా.. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 54% వరకు తగ్గింపుతో రూ. 35,990కే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా పొందవచ్చు. ఈ సేల్‌లో  భాగంగా ఏసీని కొనుగోలు చేసే వారు ఎస్బిఐ బ్యాంక్, అమెజాన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,750 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు.

ఈ స్మార్ట్ ఏసీపై అద్భుతమైన ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్‌లో భాగంగా ఈ ఏసీని కొనుగోలు చేసేవారు మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత ఏసీని ఎక్స్చేంజి ఆఫర్ కింద ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.5,200 వరకు  ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ డిస్కౌంట్ గా పరిగణించి.. ఏసీ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. కేవలం రూ.28,090కే ఈ కొత్త ఏసీ ని పొందవచ్చు. ఇక ఈ ఏసీ పై ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని తెలుసుకోవడానికి అమెజాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం మేలు..

LG 1.5 టన్ 3 స్టార్ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఏసీ.. కాబట్టి వేగంగా గదిని పరుచుతుంది. ఎక్కువ విద్యుత్తు ఆదా చేయడమే కాకుండా కంప్రెసర్ వేగాన్ని అవసరానికి అనుగుణంగా మార్చుకుంటుంది. AI కన్వర్టిబుల్ 6-ఇన్-1 కూలింగ్ ఫీచర్ ద్వారా మీరు ఏసీ కూలింగ్ కెపాసిటీని 6 వేర్వేరు స్థాయిలలో సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా శక్తిని ఆదా చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే VIRAAT మోడ్ చాలా వేగంగా గదిని చల్లబరచడానికి సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో ఎక్కువ వేడి ఉన్నప్పుడు ఈ మోడ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ HD ఫిల్టర్ విత్ యాంటీ-వైరస్ ప్రొటెక్షన్ ఫిల్టర్ గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లను తొలగించి శుభ్రమైన గాలిని అందిస్తుంది.

