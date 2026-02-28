English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Vivo T4 Pro 5G ఫోన్‌పై ప్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.25 వేల బోనస్‌!

Vivo T4 Pro 5G ఫోన్‌పై ప్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.25 వేల బోనస్‌!

Vivo T4 Pro 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ఎందుకంటే ఈ మొబైల్‌పై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా  హోలీ సందర్భంగా స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 28, 2026, 01:11 PM IST

Trending Photos

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులు నక్కతోక తొక్కారు, ఇందులో మీరున్నారా?
5
Daily Astrology
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులు నక్కతోక తొక్కారు, ఇందులో మీరున్నారా?
School Holiday: అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!
7
Holi 2026
School Holiday: అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!
5
Daily Astrology
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!
Star Actress: డేటింగ్ మొదలైన నెలలోనే తల్లి అయిన స్టార్ నటి.. ఎవరంటే..?
5
Amala Paul
Star Actress: డేటింగ్ మొదలైన నెలలోనే తల్లి అయిన స్టార్ నటి.. ఎవరంటే..?
Vivo T4 Pro 5G ఫోన్‌పై ప్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.25 వేల బోనస్‌!

Vivo T4 Pro 5G Price Cut: మార్కెట్‌లో వివో మొబైల్స్‌కి కూడా అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది.. ముఖ్యంగా గతంలో లాంచ్ అయిన Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలకే లభిస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా గేమింగ్ చేసే యువతైతే ఈ మొబైల్‌ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారని సమాచారం. అయితే, ఇది పర్ఫామెన్స్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువగా విక్రయం అవుతున్నాయి. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? హోలీ సందర్భంగా దీనిపై అద్భుతమైన స్పెషల్ తీసుకుంటా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T4 Pro 5G మొబైల్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో లభిస్తుంది.. ఇది 6.77 అంగుళాల FHD+ Quad Curved AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎండలో కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించేందుకు అద్భుతమైన డిస్ప్లేన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ అయింది. అలాగే గేమింగ్ తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP హై-రిజల్యూషన్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీ, 90W FlashCharge ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉంది.. ఇక ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అయితే, ఈ మొబైల్ వివిధ వేరియంట్ లలో అందుబాటులో ఉన్న.. బేస్ వేరియంట్ మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. 

ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది పెద్ద అవకాశంగా భావించవచ్చు. Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్  (8GB + 128GB) వేరియంట్ ధర రూ.26,249  నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు తో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఎస్బిఐ బ్యాంక్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.2 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు మరింత తగ్గింపు ధరకే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్‌.. చేసి దీనిని కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.25 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.1,200 లోపే పొందవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Vivo T4 Pro 5GVivo T4 5G PriceVivo T4 PriceVivo T4 Pro 5g Price

Trending News