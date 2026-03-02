English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Moto G35 Price: హోలీ సందర్భంగా Moto G35 ఫోన్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.11 వేల బోనస్!

Moto G35 5g Price Cut In India: హోలీ సందర్భంగా Moto G35 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:14 PM IST

Moto G35 Price: హోలీ సందర్భంగా Moto G35 ఫోన్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.11 వేల బోనస్!

Moto G35 5g Price Cut In India Telugu: బడ్జెట్ ధరలో ఏదైనా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే హోలీ సందర్భంగా ఇప్పటికే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. కాబట్టి రూ.10 వేల లోపే 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మోటరోలా బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ఒక మొబైలైతే, ఎప్పుడు పొందలేని స్పెషల్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. అయితే, ఏ మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకు లభిస్తుందో? దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.. 

హోలీ సందర్భంగా Moto G35 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫీస్‌తో లభిస్తోంది.. అయితే, ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉండడమే కాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.  అలాగే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 (Corning Gorilla Glass 3) ప్రొటెక్షన్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Unisoc T760 (6nm) Octa-core Processor ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మార్కెట్‌లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులోని వెనక కెమెరా 50MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 16 MP కెమెరాతో లభిస్తుంది. ఇక ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది Android 14 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన హైలెట్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం వేగన్ లెదర్ (Vegan Leather) ఫినిష్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Dolby Atmos సపోర్ట్‌తో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మోడల్ ధర మార్కెట్‌తో రూ.12,999తో అందుబాటులో ఉంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో హోలీ సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి.. అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను వినియోగించు కొనుగోలు చేసే వారికి.. రూ.650 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. హోలీ సందర్భంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.11 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ను కేవలం రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరెన్నో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వాటన్నిటిని తెలుసుకోవడానికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

