English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Moto G57 Power 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.13 వేల భారీ తగ్గింపుతో Moto G57 Power ఫోన్‌.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Moto G57 Power 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.13 వేల భారీ తగ్గింపుతో Moto G57 Power ఫోన్‌.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Moto G57 Power 5G Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తుంది. దీనిపై అనేక రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే భారీ తగ్గింపుకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:01 PM IST

Trending Photos

Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
Jio: జియో వావ్‌ ప్లాన్‌.. కేవలం రూ.125 కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ, కాలింగ్‌, ఓటీటీ యాక్సెస్‌..!
5
Jio Rs 125 recharge plan
Jio: జియో వావ్‌ ప్లాన్‌.. కేవలం రూ.125 కే 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ, కాలింగ్‌, ఓటీటీ యాక్సెస్‌..!
Vijay Deverakonda First Girlfriend: విజయ్ దేవరకొండకి మరో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉందా? హీరో పక్కన &#039;మిస్టరీ&#039; గర్ల్ ఎవరో తెలుసా?
7
Vijay Deverakonda
Vijay Deverakonda First Girlfriend: విజయ్ దేవరకొండకి మరో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉందా? హీరో పక్కన 'మిస్టరీ' గర్ల్ ఎవరో తెలుసా?
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
4
AP Fee Reimbursement Update
Bumper Offer for Students: ఖాతాల్లోకి డబ్బులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!
Moto G57 Power 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.13 వేల భారీ తగ్గింపుతో Moto G57 Power ఫోన్‌.. ఇలాంటి ఆఫర్‌ మళ్లీ రాదు!

Moto G57 Power 5G Price Cut: ఇటీవల మోటరోలా కంపెనీ విడుదల చేసిన సరికొత్త మొబైల్స్‌లో Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒకటి. ఇది అద్భుతమైన భారీ బ్యాటరీ సెట్ అప్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్లతో విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లే సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్ గా భావించవచ్చు. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారు భారీ తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఎంత తగ్గింపు ధరకు ఈ  స్మార్ట్‌ఫోన్ అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు ప్లస్ పాయింట్ ఇదే అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇందులో ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్టు కోసం 33W టర్బోపవర్ (TurboPower) ఫాస్ట్ చార్జర్ ని కూడా అందిస్తోంది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 60 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 6s Gen 4 (ఇది 4nm చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్ పై లాంచ్ అయింది. ఇది 8gb ర్యామ్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై ఈ రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు Sony LYT-600 సెన్సార్‌తో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ లో అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో డాల్బీ అట్మాస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్‌తో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ 5G సపోర్ట్, బ్లూటూత్ 5.1, USB టైప్-సి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది.

Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.17,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 22 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.13, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా రూ.700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా ఇదే తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక అదనంగా మరింత చీపు ధరకే ఈ మొబైల్ పొందాలనుకునే వారు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనిని వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్‌కి కేవలం రూ.999 లోపే పొందవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Motorola G57 Power 5GMotorola G57 Power NewsMotorola G57 News

Trending News