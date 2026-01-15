Motorola 14 Kg 5 star Top Load Washing Machine Price: ఎప్పటినుంచో మంచి వాషింగ్ మెషన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు రిపబ్లిక్ డే సేల్ బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ జనవరి 17వ తేదీన పబ్లిక్ డే సేల్ ప్రారంభించబోతోంది. ఈ సేల్లో భాగంగా కొన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్స్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన స్మార్ట్ టీవీలతో పాటు మొబైల్స్ వాషింగ్ మెషన్ను ఇందులో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, అతి తక్కువ ధరలు ఎక్కువ ఫీచర్స్తో కూడిన ఏ బ్రాండ్ వాషింగ్ మెషన్ ఈ సేల్లో తక్కువ ధరకు లభించబోతుందో తెలుసుకుందాం.
ఈ సేల్లో భాగంగా మోటరోలా (Motorola) 14 kg 5-స్టార్ సెమీ-ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ MTSA1405NNNDB మోడల్ నెంబర్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ వాషింగ్ మెషన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 14 కేజీల భారీ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో ఎంతో సులభంగా దుప్పట్లు (Curtains, Blankets) వంటి పెద్ద ఐటమ్స్ను కూడా ఉతికేయొచ్చు. అలాగే ఇది 5-స్టార్ రేటింగ్ ఎనర్జీ రేటింగ్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దీనిని కంపెనీ మిడ్ నైట్ సిరీస్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది చూడడానికి ప్రీమియం బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో పాటు సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ గ్లాస్ లిడ్ (Soft-closing Glass lid) కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ఇందులో SmartSwirl అనే ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీని పరిచయం చేసింది. ఇది బట్టల మురికిని సమర్థవంతంగా తొలగించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
అలాగే ఈ వాషింగ్ మెషన్లో ఉన్న ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీ కారణంగా ఉప్పు నీటితో కూడిన బట్టలను కూడా ఎంతో సులభంగా శుభ్రం చేస్తుంది. అలాగే సోక్ ఫంక్షన్ ఫీచర్ కూడా లభించబోతోంది. ఇది 1350 RPM స్పిన్ స్పీడ్ వేగంతో బట్టలను త్వరగా ఆరేలా చేస్తుంది. దీనిపై Motorola కంపెనీ ఐదు సంవత్సరాల వరకు వారంటీ అందిస్తుంది. అలాగే ఈ వాషింగ్ మెషన్లో ఇవే ఫీచర్స్ కాకుండా ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త స్పెసిఫికేషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా జనవరి 17వ తేదీన దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.22 వేల రూపాయలు ఉండగా.. ఫ్లిఫ్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో ఇది కేవలం రూ.12,990కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి పది శాతం ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతి బంపర్ డిస్కౌంట్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook