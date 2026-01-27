English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Motorola Edge 50 Fusion: రూ.999కే Motorola Edge 50 Fusion ఫోన్‌.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేయండి!

Motorola Edge 50 Fusion: రూ.999కే Motorola Edge 50 Fusion ఫోన్‌.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేయండి!

Motorola Edge 50 Fusion Offer Price: రూ.999కే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ను వినియోగించి మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 50 Fusion) స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుకోని చేస్తే చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 27, 2026, 06:14 PM IST

Trending Photos

Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
5
Chinmayi
Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
LIC Best Pension Plan: LIC అద్భుత పథకం... ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టండి.. ఆపై ప్రతి నెలా రూ.10,000 మీవే!
5
Govt Scheme
LIC Best Pension Plan: LIC అద్భుత పథకం... ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టండి.. ఆపై ప్రతి నెలా రూ.10,000 మీవే!
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
5
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
6
Ganapath Part 1 disaster movie
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
Motorola Edge 50 Fusion: రూ.999కే Motorola Edge 50 Fusion ఫోన్‌.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేయండి!

Motorola Edge 50 Fusion Offer Price News: మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 50 Fusion) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అతి తక్కువ ధరలోనే ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల జనాలు ఈ మొబైల్ ను ఎగబడి మరికొంటున్నారు. మీరు కూడా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎప్పటినుంచో అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఈ మొబైల్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదనంగా ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.67-అంగుళాల Full HD+ pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్టుతో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో వచ్చింది. ఇక వెనక భాగంలో ఇది డ్యూయల్ కెమెరా మాడ్యూల్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. బ్యాక్ సెటప్‌లో Sony LYTIA 700C సెన్సార్, OIS సపోర్ట్ 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 13MP అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.

ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 68W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత Hello UI ఆపరేటింగ్ సిస్టం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మోటరోలా కంపెనీ నాలుగేళ్ల వరకు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. తప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో బేస్ వేరియంట్ 128GBs ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర MRP రూ.25,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా 27 శాతం తగ్గింపుతో రూ.18, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ముఖ్యంగా ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ఫ్యూజన్ మొబైల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.17,999కే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఏదైనా మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే అదనంగా రూ.17 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ. 999కే పొందవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Edge 50 FusionMotorolamotorola edgeMotorola Edge 50Motorola Edge 50 Fusion

Trending News