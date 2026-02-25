Motorola Edge 60 Fusion Price Cut: మోటరోలా (Motorola) బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్పెషల్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, డిస్కౌంట్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 అంగుళాల p-OLED Quad Curved డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ Dimensity 7400 (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా శక్తివంతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఇది Sony LYT-700C సెన్సార్, OIS సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక అదనంగా 13MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను ఫ్రంట్ భాగంలో ఉంటుంది. ఇందులో 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే దీనికి 3 ఏళ్ల పాటు OS అప్డేట్స్తో పాటు 4 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. ఇది ప్రీమియం వేగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్, IP68/69 వాటర్తో పాటు డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్తో రన్ అవుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా Moto AI ఫోటో ఎన్హాన్స్మెంట్, మ్యాజిక్ కాన్వాస్, స్టైల్ సింక్ వంటి అద్బుతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని సాధారణ వేరియంట్ MRP ధర రూ.24,999లతో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.19,999కే లభిస్తోంది. అయితే, బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,900 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.15,950 వరకు బోనస్తో పాటు అదనంగా రూ.1,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.4,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
