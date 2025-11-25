Motorola Edge 60 Fusion 5G Discount Offer Price In Flipkart: నంబర్ 23వ తేది నుంచి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్లో భాగంగా అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్స్తో పాటు టీవీలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. అలాగే ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్పై భారీ డిస్కౌంట్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సేల్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్న మొబైల్ వివరాలు, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తెలుసుకుందాం..
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో భాగంగా MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది 6.67 అంగుళాల సూపర్ HD+ 1.5K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా pOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో విడుదలైంది. దీని డిస్ల్పేకు HDR10+ సపోర్ట్తో పాటు గరిష్టంగా 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఫ్రంట్ భాగంలో డిస్ప్లే Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 7400 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది Hello UI తో Android 15 OS లాంచ్ అయ్యింది. ఇక ఈ మొబైల్ బ్యాక్లో ట్రిపుల్ సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా Sony LYTIA 700C సెన్సార్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు అదనంగా 13MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికే మాక్రో లెన్స్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 5500 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
Read More: Motorola E40: ఫోన్ ఛార్జర్ ధరకే.. ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ఆఫర్ల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.22,999తో, రెండవ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.24,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. బేస్ వేరియంట్పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా Flipkart Axis క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.3000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది..ఇక కోటక్, యాక్సిస్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఇక మీ పాత ఫోన్పై అదనంగా రూ.18,550 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఈ అన్ని రకాల ఆఫర్స్ పోనూ రూ.943కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
