Motorola: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ పిచ్చెక్కించే ఆఫర్‌.. Motorola Edge 60 Fusion మొబైల్‌పై రూ.20 వేల బోనస్‌!

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని రిపబ్లిక్‌ డే సేల్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3,999కే పొందవచ్చు. అయితే, ఇంత చీప్ ధరకే ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:13 PM IST

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut: మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే మోటరోలా విడుదల చేసిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవలే విడుదలైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా  Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందిస్తోంది. రిపబ్లిక్‌ డే సేల్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో? ఇది ఎన్ని రకాల ఫీచర్స్‌తో లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది 6.67 అంగుళాల pOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1.5K (1220 x 2712 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్‌తో వచ్చింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇందులో డిస్ల్పే ప్రోటక్షన్‌ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 (MediaTek Dimensity 7400 - 4nm) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది రెండు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో రెండు వేరియంట్స్‌లో లభిస్తోంది. మొదటిది 256GB స్టోరేజ్‌తో పాటు రెండవది 512GB స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 (హలో UI) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో లభిస్తోంది. ఇది 3 ఏళ్ల OS అప్‌డేట్స్,  4 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రధాన కెమెరా 50MP సోనీ LYT-700C సెన్సార్‌తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 13MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది మాక్రో, డెప్త్ కెమెరాగా కూడా పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్‌ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా (4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్) కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5500mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా 68W టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్.!

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వేరియంట్స్‌ను బట్టి ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, 8GB + 256GB స్టోరేజ్‌ కలిగిన వేరియంట్‌ ధర మార్కెట్‌లో సుమారు రూ.21,999 నుంచి రూ.22,999 వరకు ధరతో లభిస్తోంది. అలాగే రెండవ వేరియంట్‌ 12GB + 256GB స్టోరేజ్‌తో సుమారు రూ.23,999 నుంచి రూ.24,999 ధరల్లో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం మొదిటి వేరియంట్‌పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధర రూ.27,999 కాగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్స్‌తో కేవలం రూ. 23,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక రిపబ్లిక్‌ డే సేల్స్‌లో యాక్సిస్‌  బ్యాంక్‌, SBI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే రూ.3,048 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ను వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే రూ.20 వేల బోనస్‌తో కేవలం రూ.3,999కే పొందవచ్చు.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్.!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

