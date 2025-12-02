English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola Edge 60 Stylusపై రూ.16 వేల డిస్కౌంట్‌.. కేవలం రూ.4 వేలకే మీ సొంతం!

Motorola Edge 60 Stylus Discount Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Stylus స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత చౌక ధరలోనే లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:58 PM IST

Motorola Edge 60 Stylus Discount Price Telugu News: చీప్‌ ధరకే అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా Motorola బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్‌.. అయితే, ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన Motorola Edge 60 Stylus స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డెడ్‌ చీప్‌ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బైబై సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ Motorola Edge 60 Stylus స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 6.7 అంగుళాల 1.5K pOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ప్రాసెసర్ (Processor)పై రన్‌ అవుతుంది. ఇది అద్భుతమైన బ్యాక్‌ సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో OISతో 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 13MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ 5000mAh బ్యాటరీ, 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే 2 సంవత్సరాల OS అప్‌డేట్‌లను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 3 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లు హామీ కూడా అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్‌తో స్టీరియో స్పీకర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Also Read: Motorola G57 Power: రూ.1,599కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G57 Power 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో బేస్‌ 8GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బైబై ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Flipkart Axis Bank, SBI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే.. రూ.2,900 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ ఈ మొబైల్‌ రూ.20,099కే పొందవచ్చు. ఇక పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.16,000 వరుకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ బోనస్‌ను మొబైల్‌ ధర నుంచి మైనస్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.4,099కే పొందవచ్చు.

