Motorola G85 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బజాత్ సేల్ స్టార్ట్‌.. రూ.4,999కే Motorola G85 5G మొబైల్‌..

Motorola G85 5G Flipkart Sale Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Motorola G85 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:51 PM IST

Motorola G85 5G Flipkart Sale Discount Price: మోటోరోలా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్స్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బజాత్ సేల్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ మధ్య అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో మంచి మోటరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణ అవకాశంగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా Motorola G85 5G మొబైల్ అయితే ఎన్నడు లభించని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ మధ్య అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్ పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ Motorola G85 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.67-అంగుళాల pOLED ఎండ్‌లెస్ ఎడ్జ్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది  Full HD+ రిజల్యూషన్ (1080 x 2400), 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్‌తో లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 3 (Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన OIS- ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్టుతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా తో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ మొబైల్ 33W టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఇక ఇదే కాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీనికి 5G సపోర్ట్, ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్‌తో స్టీరియో స్పీకర్లు, IP52 వాటర్ రెసిస్టెంట్ డిజైన్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

ఇక ఈ మొబైల్ వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ.17,999 ధరతో.. చివరి వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్    ధర రూ.19,999తో లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా కొన్ని బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 

బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా.. ఎంపిక చేసిన కొన్ని బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులతో పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులపై క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఇదే మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే.. రూ.12 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే కేవలం బేస్ వేరియంట్ రూ.4,999 లోపే పొందవచ్చు.

