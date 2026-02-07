English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola G86 Power 5g ఫోన్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.17 వేల బోనస్!

MOTOROLA G86 Power 5G స్మార్ట్ ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్‌తో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ మొబైల్‌పై కొన్ని స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 7, 2026, 05:43 PM IST

Trending Photos

Gold Chains: కేవలం 5–6 గ్రాములతోనే మందపాటి బంగారు గొలుసు..! చూసిన వాళ్లంతా వావ్ అనాల్సిందే..!
5
thick gold chain in low weight
Gold Chains: కేవలం 5–6 గ్రాములతోనే మందపాటి బంగారు గొలుసు..! చూసిన వాళ్లంతా వావ్ అనాల్సిందే..!
PF Balance: PF డబ్బు ఎంత ఉందో తెలుసా? మొబైల్‌తోనే చెక్ చేయండి..ఈ 3 ఈజీ ట్రిక్స్ మిస్ కాకండి!
5
PF Balance Check
PF Balance: PF డబ్బు ఎంత ఉందో తెలుసా? మొబైల్‌తోనే చెక్ చేయండి..ఈ 3 ఈజీ ట్రిక్స్ మిస్ కాకండి!
U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
6
Vaibhav Suryavanshi
U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఒక్కరోజే 20 వేలకు పైగా దిగొచ్చిన కిలో వెండి రేటు..
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఒక్కరోజే 20 వేలకు పైగా దిగొచ్చిన కిలో వెండి రేటు..
Motorola G86 Power 5g ఫోన్‌పై ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.17 వేల బోనస్!

 Motorola G86 Power 5g Price Cut: అత్యంత తగ్గింపు ధరతోనే MOTOROLA G86 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ వాలెంటైన్స్ డే ఆఫర్స్‌లో భాగంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా ఈ మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. వీటన్నిటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి చీప్ ధరకే మొబైల్ లభిస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

MOTOROLA G86 Power స్మార్ట్‌ఫోన్ దిమ్మ తిరిగే ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.7 అంగుళాల Super HD (1.5K) AMOLED/pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 (4nm Octa-core) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.  అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్ వేరియంట్ 8జిబి ర్యామ్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. అయితే దీని వెనుక భాగంలో ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించేందుకు అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ లభిస్తుంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా 50MP మెయిన్ కెమెరా (Sony LYTIA 600 సెన్సార్, OIS) కెమెరా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6720mAh భారీ బ్యాటరీ, 33W TurboPower వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది Android 15 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్ వేరియంట్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీని అసలు ధర మార్కెట్లో రూ.19,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 10 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.17,999కే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,800 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

అంతేకాకుండా ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు సాధారణ ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపు లభించబోతోంది. దీని కోసం ఏదైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ముందుగా ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే, రూ.17 వేల బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ రూ.999కే పొందవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Motorola G86 PowerMotorola G86 5gMoto G86Moto G86 PowerMotorola G96

Trending News