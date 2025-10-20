English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Motorola G96 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేజీ మటన్‌ ధరకే.. Motorola G96 5G మొబైల్.. రూ.13 వేల బోనస్‌ ఆఫర్‌!

Motorola G96 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా మోటరోలా జి 96 స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది.. దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:21 PM IST

Motorola G96 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేజీ మటన్‌ ధరకే.. Motorola G96 5G మొబైల్.. రూ.13 వేల బోనస్‌ ఆఫర్‌!

Motorola G96 5G Price Cut: దీపావళి సందర్భంగా మోటరోలా మొబైల్స్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో విడుదలైన కొన్ని మొబైల్స్‌పై ఏకంగా 30 నుంచి 50 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫీస్ కూడా లభిస్తున్నాయి. మంచి మోటార్ల మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీపావళి సందర్భంగా MOTOROLA G96 5G కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

MOTOROLA G96 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.67-అంగుళాల Full HD+ pOLED 3D కర్వ్‌డ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సెట్ అప్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇక ఈ MOTOROLA G96 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 ప్రాసెసర్‌పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా దీని వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని మొదటి కెమెరా ఇది 50MP OISతో లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే 8MP అల్ట్రావైడ్ + మ్యాక్రో లెన్స్ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 5500 mAh బ్యాటరీతో పాటు, 33W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. అలాగే ఇది IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్, వేగన్ లెదర్ బ్యాక్ డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

Also Read:Motorola Edge 60 Pro మొబైల్‌పై రూ.15 వేల బోనప్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దీపావళి బంపర్ ఆఫర్‌!

ఈ MOTOROLA G96 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ వివిధ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రెగ్యులర్ ధర రూ.20 వేలు కాగా.. డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కేవలం రూ.14, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా రెండవ వేరియంట్ రెగ్యులర్ ధర రూ.22 వేలు కాగా ఇప్పుడు కేవలం 17 వేలకే అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఎస్బిఐ బ్యాంక్‌తో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి.. పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో బేస్ వేరియంటును రూ.13,750లోపే పొందవచ్చు.

అలాగే ఈ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌లో మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. వచ్చే అమౌంట్ను పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అన్ని పోను మిగిలిన ధర నుంచి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ తీసేస్తే ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.750కే లభిస్తుంది.

