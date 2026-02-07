Motorola G96 5g Price In India: అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. వాలెంటెన్స్ డే సందర్భంగా మోటరోలా బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని మోడల్స్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అతి తక్కువ ధరలోనే మొబైల్స్ లభించబోతున్నాయి. అయితే ఈ వాలెంటెన్స్ డే సందర్భంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉన్న మొబైల్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ మోటోరోలా G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మార్కెట్లోకి 6.67 అంగుళాల Full HD+ pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ Snapdragon 7s Gen 2 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులో ఉంది.. అలాగే ఇది మార్కెట్లో 8gb ర్యామ్ బేస్ వేరియంట్తో ప్రారంభమవుతుంది.
ఇక వెనక భాగంలో ఈ మోటోరోలా G96 5G (Motorola G96 5g) స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ ని కలిగి ఉంది. ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరా (Sony Lytia 700C సెన్సార్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఇందులో ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500mAh బ్యాటరీ, ఇది 68W టర్బోపవర్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆధారిత 'హలో UI' (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్ ఉన్న స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మోటోరోలా G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో ఉంది.. 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ.17,999 తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించాలనుకునేవారు.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కలిగి ఉండి.. ఈ కార్డుతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.1,800 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసినప్పటికీ రూ.1,000 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ మోటోరోలా G96 5G (Motorola G96 5g)స్మార్ట్ఫోన్ మరింత చీప్ ధరకే పొందాలనుకునేవారు.. ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తున్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ని వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.16,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ను రూ.2,000 లోపే పొందవచ్చు.
