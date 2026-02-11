English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nothing Phone 3a Pro: రూ.5 వేల లోపే Nothing Phone 3a Pro ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎలా పొందాలంటే?

Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ రూ.5 వేల లోపే పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన ఈ మొబైల్ స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్‌తో వారి తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:45 PM IST

Nothing Phone 3a Pro Price: నథింగ్ ఫోన్ (3a) ప్రో (Nothing Phone 3a Pro) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ 2025 సంవత్సరం మార్చి నెలలో విడుదల చేసింది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ ఫోన్‌గా లాంచ్ అయింది. అయితే, ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేస్తే అదనంగా ప్రత్యేకమైన కూపన్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగిస్తే ఈ మొబైల్ గతంలో ఎన్నడు లభించని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ  స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన 6.77-అంగుళాల Flexible AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్ పై విడుదలైంది. ఇది 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో పాటు మార్కెట్‌లో 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో లభిస్తోంది. అదేవిధంగా వెనక భాగంలో ఇది త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ప్రధాన కెమెరా అద్భుతమైన సెన్సార్‌తో లభిస్తుంది. 

ఈ Nothing Phone 3a Pro మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాక్ సెటప్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ OIS సెన్సార్‌తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీంతోపాటు అదనంగా 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అలాగే  అదనంగా మరో 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా, ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్‌ను సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 50W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. 

అంతేకాకుండా ఈ Nothing Phone 3a Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 ఆధారిత Nothing OS 3.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ మూడేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఆరేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 128Gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ రూ.29 వేల రూపాయలతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే రూ.3000 వరకు కూపన్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,300 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని వినియోగిస్తే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.25 వేల లోపే వస్తుంది. అలాగే దీనిని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.20 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.5 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

