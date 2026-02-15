OnePlus Nord 5 Price Cut: వన్ ప్లస్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 2025 సంవత్సరంలో జూలై నెలలో విడుదలైన వన్ ప్లస్ నార్డ్ 5 ఇప్పుడు అమెజాన్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ పొందాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు కొన్ని రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఆ ఆఫర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వన్ప్లస్ నార్డ్ 5 (OnePlus Nord 5) స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 6.83-అంగుళాల Swift AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇది అద్భుతమైన ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండటం వల్ల.. గేమింగ్ చేసే యువతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకున్న వ్యక్తులకు ఈ మొబైల్ చాలా బెస్ట్గా భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ స్క్రోలింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా సున్నితంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎక్కువసేపు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను వినియోగించినప్పటికీ ఇలాంటి అసౌకర్యం కలగదు. ఇక వెనక భాగంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన Sony LYT-700, OIS సెన్సార్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో స్పెషల్గా 50MP సెల్ఫీ కెమెరాతో లభిస్తోంది.
OnePlus Nord 5 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,800 mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇది Android 15 ఆధారిత OxygenOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగే ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..ఇది వెనుక భాగంలో గ్లాస్తో ప్రత్యేకమైన ప్లాస్టిక్ ప్రేమ్తో వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో అలర్ట్ స్లైడర్కు బదులుగా ప్లస్కి బటన్ను పరిచయం చేశారు. దీనివల్ల మొబైల్ వినియోగదారులకు కొన్ని రకాల ఆప్షన్స్ మరింత సులభతరం అయ్యాయి.
ఈ మొబైల్ కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంచింది.. అయితే, బేస్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ వేరియంట్ ధర MRP రూ.33,999 కాగా.. అమెజాన్లో HDFC బ్యాంకుతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిని ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.32,000 బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఇది మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక ఈ అన్ని రకాల ఆఫర్స్ పోను ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.1,999లోపే పొందవచ్చు.
