Oppo K13 Turbo 5G Christmas Offer News: ప్రముఖ ఒప్పో మొబైల్ కంపెనీ ఇప్పటివరకు మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన కేతన్ సిరీస్లో అత్యంత శక్తివంతమైన గేమింగ్ ఫోన్ Oppo K13 Turbo 5G.. ఇది అద్భుతమైన ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఎంతో చక్కని డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈరోజే స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కూపన్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా Oppo K13 Turbo 5G స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ సందర్భంగా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాళ్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన గేమింగ్ టీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో అద్భుతమైన 6.8 అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది గరిష్టంగా 1600 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8450 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో 50MP (OIS) మెయిన్ కెమెరా, అదనంగా 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్లో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ Oppo K13 Turbo 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ColorOS 15పై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు వంటి ఫీచర్లను కూడా అందించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంటుంది. దీని అసలు ధర మార్కెట్లో రూ.28 వేలు కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.24 వేలకే అందుబాటులో ఉంది.
Also Read: Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్.. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే!
అంతేకాకుండా ఇక రెండవ వేరియంట్ 256జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది రూ.29 వేలతో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.26 వేలకే లభిస్తుంది. అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి బేస్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పేటియంతో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.3,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.21,000 వరకు బోనస్తో పాటు అదనంగా రూ.3,400 స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నింటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.2 వేల లోపే లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పై మరెన్నో క్రెడిట్ కార్డుల క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
