  POCO M7 Plus: రూ.1,399కే 7,000mAh బ్యాటరీ POCO M7 Plus 5G మొబైల్.. సంక్రాంతి అద్భుతమైన ఆఫర్‌!

POCO M7 Plus: రూ.1,399కే 7,000mAh బ్యాటరీ POCO M7 Plus 5G మొబైల్.. సంక్రాంతి అద్భుతమైన ఆఫర్‌!

POCO M7 Plus Price: సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.. ముఖ్యంగా POCO M7 Plus 5G మొబైల్ అతి తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:32 PM IST

POCO M7 Plus: రూ.1,399కే 7,000mAh బ్యాటరీ POCO M7 Plus 5G మొబైల్.. సంక్రాంతి అద్భుతమైన ఆఫర్‌!

POCO M7 Plus Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆఫర్ల సందడి మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్ పై 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మిడిల్ రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అయితే, చీప్ ధరల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎప్పటినుంచో మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ సంక్రాంతి ఆఫర్స్ చాలా బెస్ట్. అయితే, అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై సంక్రాంతి సందర్భంగా స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చీప్ ధరకే మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.. ఈ POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.9 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7,000mAh బ్యాటరీ కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 6s Gen 3 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP AIతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా మరిన్ని కెమెరాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో విడుదలైంది.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ POCO M7 Plus 5G మొబైల్ మొత్తం మూడు గంటలలో అందుబాటులో ఉంది. 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.15,999తో లభిస్తోంది. ఇక 6 జీబీ ర్యామ్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఇదే మొబైల్ రూ.16,999, ఇక 8gb ర్యామ్ కలిగిన ఇదే స్మార్ట్ ఫోన్ రూ.1000 తేడాతో లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.11,399 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అదనంగా పండగ సందర్భంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్లు భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.10,000 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ POCO M7 Plus 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,399కే పొందవచ్చు.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Poco M7 5GPoco M7 Plus 5GPoco M7 ProPoco M7 Pro 5GPoco M7 Plus Price

