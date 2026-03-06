Poco M7 Plus 5g Flipkart Discount Telugu: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎప్పటినుంచో మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసం ఫ్లిప్కార్ట్ శుభవార్త అందిస్తోంది. సమ్మర్ సీజన్ ప్రారంభమైన సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్ కొన్ని మొబైల్తో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే, ఏ మొబైల్ ఇప్పుడు అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుందో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోకో (POCO) కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన Poco M7 Plus 5G మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.9 అంగుళాల Full-HD+ IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ Snapdragon 6s Gen 3 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్ చేసే వారికి ఇది అద్భుతమైన పనితీరునందిస్తుంది. దీంతోపాటు ముఖ్యంగా ఎక్కువ సేపు మొబైల్ వినియోగించే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
Poco M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్, 18W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఎంతో స్పీడుగా బ్యాటరీ చార్జ్ చేయొచ్చు. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన AI సపోర్ట్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై పని చేస్తుంది.
అలాగే ఇందులో కంపెనీ 2 ఏళ్ల మేజర్ OS అప్డేట్స్, 4 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 6GBతో పాటు 8gb ర్యామ్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా IP64 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, IR బ్లాస్టర్, 5G కనెక్టివిటీ స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ను కంపెనీ MRP ధర రూ.16,999 లకు విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి 12 శాతం తగ్గింపు కేవలం రూ.14,999కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్పై అదనంగా ప్రత్యేకమైన కూపన్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఏదైనా పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే, ఏకంగా రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్లో మీరు కేవలం రూ.1,499 లోపే పొందవచ్చు.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook