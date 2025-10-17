Poco X7 5G: దీపావళి దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ.27 వేల POCO X7 5G మొబైల్ కేవలం రూ.7 వేలకే..

Poco X7 5G Price Cut: దీపావళి సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో పోకో మొబైల్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా పోకో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన ఎక్స్ సిరీస్ మొబైల్స్ అని కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తగ్గింపు ధరలకే లభిస్తున్నాయి. వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. దీనివల్ల ఈ మొబైల్స్ సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పోకోకు సంబంధించిన POCO X7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ దీపావళి ఆఫర్స్లో ఎన్నడూ లభించని తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్తో పాటు ఫీచర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO X7 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.67 అంగుళాల 1.5K కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్ తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ గేమింగ్ చేసే వారికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడేందుకు ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 అల్ట్రా ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో మూడు కెమెరాలు కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ POCO X7 5G మొబైల్కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. వెనుక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరా + 8MP + 2MP మూడు కెమెరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 20MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో మాత్రం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.
స్టోరేజ్ను బట్టి ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ అందుబాటులో ఉంది. ఇక మార్కెట్లో హై ఎండ్ (8 GB RAM తో 256 GB ROM) వేరియంట్ ధర MRP రూ.27,999 కాగా.. దీపావళి సేల్స్ లో భాగంగా కేవలం రూ.15,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంటే దీనిపై ఏకంగా 43 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.700 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లేదా ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక ఈ POCO X7 5G మొబైల్ను దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా మరింత చీప్ ధరకే పొందడానికి ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది వినియోగించాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు వినియోగిస్తున్న ఏదైనా బ్రాండెడ్ మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మీ పాత మొబైల్ వ్యాల్యూని బట్టి.. ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. మొబైల్ కండిషన్ బాగుంటే గరిష్టంగా రూ.8 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. ఇలా వచ్చిన బోనస్ను మొబైల్ ద్వారా నుంచి మైనస్ చేసి కట్టాల్సిన బిల్లును ఫ్లిప్కార్ట్ చూపిస్తుంది. అంటే ఈ మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో కేవలం రూ.7,299కే పొందవచ్చు.
