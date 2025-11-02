English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme ఛార్జర్‌ ధరకే.. Realme C61 మొబైల్‌.. ఏకంగా రూ.6 వేల బోనస్!

Realme C61 Flipkart Big Bachat Sale: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా realme C61 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నడు లభించని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా కొన్ని క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 2, 2025, 05:09 PM IST

Realme C61 Flipkart Big Bachat Sale Discount Price: రియల్ మీ (realme) బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అద్భుతమైన ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బిగ్ బజాత్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా రియల్ మీ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అంతే కాకుండా వాటిపై కొన్ని స్పెషల్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నిటినీ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి చీపు ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్ లభిస్తుంది. రియల్ మీ బ్రాండ్‌లో ఏ మొబైల్ చీప్ ధరకు అందుబాటులో ఉందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఫ్లిప్‌కార్ట్ అందిస్తున్న స్పెషల్ సేల్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా realme C61 స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ కాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.74 అంగుళాల డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అలాగే ఇది IPS LCD, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. 

ఇక ఈ realme C61 మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన Unisoc T612 ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్‌పై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది Android 14 ఆధారిత realme UI ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో పాటు 10W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఇది డస్ట్‌తో పాటు వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఆర్మర్‌షెల్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది.

realme C61 స్మార్ట్‌ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్ల వివరాల్లోకి వెళితే.. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్    తో రూ.7,699 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.8,499తో లభిస్తుంది. చివరి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.8,999తో అందుబాటులో ఉంది. 

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బజాత్ సేల్‌(Flipkart Big Bachat Sale)లో భాగంగా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి.. బేస్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.8,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 28 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.6, 499కే అందుబాటులో ఉంది. 

Also Read: Motorola G85 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బజాత్ సేల్ స్టార్ట్‌.. రూ.4,999కే Motorola G85 5G మొబైల్‌..

ఇక ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ తో పేమెంట్ చేసే వారికి ఐదు శాతం క్యాష్ బ్యాక్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే UPI ద్వారా చెల్లింపులు చేసేవారికి కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించుకోవాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.6 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ పోను రూ.499 చెల్లించితే.. మొబైల్ మీ సొంతం అవుతుంది.. అంటే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధర కంటే తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది.

realme C55Redmi A4Realme C61 PriceRealme C61 5GRealme C61 4G

