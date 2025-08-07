English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme P3 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రాఖీ ఆఫర్‌.. రూ.649కే realme P3 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి..

Realme P3 5G Price Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో Realme P3 మొబైల్ చీప్‌ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. రాఖీ పండగను దృష్టిలో పెట్టుకుని భారీ ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 7, 2025, 10:21 AM IST

Trending Photos

Vivo T4R 5G మొబైల్ రూ.1,499కే.. ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్‌..
7
Vivo T4 5G Price
Vivo T4R 5G మొబైల్ రూ.1,499కే.. ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్‌..
Star Heroine Divorce: మహేశ్‌ బాబు అత్త విడాకులు..? ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బయో మార్పు
8
Sangeetha Krish
Star Heroine Divorce: మహేశ్‌ బాబు అత్త విడాకులు..? ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బయో మార్పు
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
5
pawan kalyan
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
Realme P3 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రాఖీ ఆఫర్‌.. రూ.649కే realme P3 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి..

Realme P3 5G Price Cut: మార్కెట్‌లో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్స్‌కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన 6000mAh బ్యాటరీ కలిగి స్మార్ట్‌ఫోన్స్ మార్కెట్‌లో భారీగా విక్రయమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా మొబైల్ కంపెనీ రియల్ మీ విడుదల చేసే ఇలాంటి స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడిన రియల్ మీ (realme) మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?

ప్రముఖ రియల్ మీ (realme) కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసిన realme P3 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా చీప్‌ ధరలో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది మార్చి 19న విడుదల చేశారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ realme P3 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.67-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 4 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP + 2MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్‌ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ realme P3 5G మొబైల్‌ మూడు స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.15,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ.16,999 నుంచి మొదలవుతుంది. చివరి వేరియంట్‌ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.18,499 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.

ఇక ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ realme P3 5G మొబైల్‌పై రాఖీ పండగ సందర్భంగా భారీ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే బేస్‌ వేరియంట్‌ మొబైల్ కొనుగోలు చేసేవారికి 20 ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ. 15,999కే పొందవచ్చు. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి Flipkart Axis Bank క్రెడిట్ కార్డ్‌ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ realme P3 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్‌ పొందడానికి రియల్‌మీ, రెడ్‌మీ, యాపిల్, సాంసంగ్‌ పాత మొబైల్స్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ. 15,350 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను డిస్కౌంట్‌గా వినియోగిస్తే..రూ.649కే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పొందవచ్చు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

Realme P3 Pro 5Realme P3 ProRealme P3 UltraRealme P3 5G PriceMoto G86 Power

Trending News