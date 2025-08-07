Realme P3 5G Price Cut: మార్కెట్లో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన 6000mAh బ్యాటరీ కలిగి స్మార్ట్ఫోన్స్ మార్కెట్లో భారీగా విక్రయమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా మొబైల్ కంపెనీ రియల్ మీ విడుదల చేసే ఇలాంటి స్మార్ట్ఫోన్స్ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడిన రియల్ మీ (realme) మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
ప్రముఖ రియల్ మీ (realme) కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరలో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది మార్చి 19న విడుదల చేశారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.67-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 4 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని బ్యాక్ సెటప్లో 50MP + 2MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ realme P3 5G మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.15,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.16,999 నుంచి మొదలవుతుంది. చివరి వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.18,499 నుంచి అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ realme P3 5G మొబైల్పై రాఖీ పండగ సందర్భంగా భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ కొనుగోలు చేసేవారికి 20 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ. 15,999కే పొందవచ్చు. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి Flipkart Axis Bank క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ realme P3 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ పొందడానికి రియల్మీ, రెడ్మీ, యాపిల్, సాంసంగ్ పాత మొబైల్స్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ. 15,350 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్గా వినియోగిస్తే..రూ.649కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు.
