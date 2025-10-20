English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Realme P3X 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3x 5G మొబైల్ కేవలం రూ.2,247కే.. దీపావళి చివరి ఆఫర్‌!

Realme P3X 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3x 5G మొబైల్ కేవలం రూ.2,247కే.. దీపావళి చివరి ఆఫర్‌!

Realme P3X 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లోని దీపావళి ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Realme P3x 5G మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ముఖ్యంగా పాత మొబైల్ వినియోగించి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.2 వేల లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:32 PM IST

Realme P3X 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3x 5G మొబైల్ కేవలం రూ.2,247కే.. దీపావళి చివరి ఆఫర్‌!

Realme P3X 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో రియల్ మీ కంపెనీ నుంచి పదివేల లోపే అద్భుతమైన మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. దీపావళి ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రియల్‌మీకి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా వాటిపై ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక మరింత తగ్గింపుతో పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇలా అన్ని ఆఫర్స్ పోను ఈ మొబైల్స్ చాలా తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. పదివేల లోపే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి Realme P3x 5G మొబైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా భావించవచ్చు.

ఈ Realme P3x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అలాగే ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6400 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ 6.72 అంగుళాలు అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డి ఎల్సిడి డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. అలాగే దీని బ్యాక్ సెటప్‌లో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ప్రధాన కెమెరా 50 MP లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు 2mp డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 8 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాతో లభిస్తోంది.

Also Read: Diwali Refrigerator Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.15, 680కే సాంసంగ్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్‌.. దీపావళి ఆఫర్‌.. రేపటికే లాస్ట్‌!

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000ఎమ్ఎచ్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పనిచేస్తుంది. దీంతోపాటు 5G కనెక్టివిటీ, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, IP69 వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ ధర రూ.13,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.14,999 నుంచి మొదలవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. బేస్ వేరియంట్ పై దీపావళి ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.16,999 కాగా.. 40 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ.10, 247కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్‌పై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేస్తే, రూ.400 వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీపావళి సందర్భంగా ఏదైనా పాత మొబైల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా ఎనిమిది వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను డిస్కౌంట్ కిందికి పరిగణించి.. మిగిలిన అమౌంటును బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేస్తే.. రూ.2,247కే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది.

