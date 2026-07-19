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కేవలం రూ.18,999 లకే 7000mAh బ్యాటరీ 5G ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4 Lite 5Gపై క్రేజీ డీల్!

Realme P4 Lite 5g Massive Discount: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ. 17,000 తగ్గింపు సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:09 PM IST
కేవలం రూ.18,999 లకే 7000mAh బ్యాటరీ 5G ఫోన్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P4 Lite 5Gపై క్రేజీ డీల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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