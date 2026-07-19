Realme P4 Lite 5g Massive Discount: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. మార్కెట్లో మంచి క్రేజ్ ఉన్న Realme కంపెనీకి సంబంధించిన రియల్మీ P4 లైట్ 5G (Realme P4 Lite 5G) స్మార్ట్ఫోన్పై ఊహించని స్థాయిలో భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఏకంగా రూ. 17 వేల రూపాయల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విశేషాలు, ఆఫర్ల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
రూ. 17,000 పైగా తగ్గింపు..
రియల్మీ P4 లైట్ 5G (6GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ అసలు MRP ధర రూ.36,999 అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్ ఏకంగా రూ.29,999కే పొందవచ్చు. దీంతో మీరు భారీ ధర తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా మరికొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ అందుబాటులో ఉంచింది.. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్ లేదా SBI బ్యాంక్ కార్డ్లను వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే.. అదనంగా మరో రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.. ఈ ఆఫర్లన్నీ కలుపుకుంటే.. ఈ శక్తివంతమైన 5G ఫోన్ను కేవలం రూ.18,999 లకే సొంతం చేసుకునే గోల్డెన్ ఛాన్స్ లభిస్తుంది.
7000mAh భారీ బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇందులో ఏకంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల పాటు వాడుకుని అవకాశం లభిస్తుంది.. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే.. 6.8 అంగుళాల HD+ IPS LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం.. 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో ఎండలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించేలా 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కూడా అందుబాటులో ఉంది.
శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్..
రియల్మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఆక్టాకోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది.. కాబట్టి గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ చాలా స్మూత్గా సాగుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇందులోని 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను మైక్రో SD కార్డ్ సహాయంతో 2TB వరకు పెంచుకోవచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా.. ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7.0 పై రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇక కెమెరాల విషయానికి వస్తే.. వెనుక భాగంలో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు..
సెక్యూరిటీ కోసం ఫోన్లో సైడ్కు ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందించారు. ధూళి, నీటి తుంపరల నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్తో పాటు మిలిటరీ గ్రేడ్ (MIL-STD 810H) సపోర్ట్ కూడా ఉంది. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా దృఢంగా ఉంటుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. కనెక్టివిటీ పరంగా 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, వై-ఫై, బ్లూటూత్ 5.3తో పాటు హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి అన్ని ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తున్నాయి. ఇంత తక్కువ ధరలో 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు 5G ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇదొక బెస్ట్ డీల్గా భావించవచ్చు..
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