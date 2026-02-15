English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme Pad 3 5g ట్యాబ్‌పై రూ.27,250 బోనస్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌..

Realme Pad 3 5g ట్యాబ్‌పై రూ.27,250 బోనస్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌..

Realme Pad 3 5g Price Cut: అత్యంత తగ్గింపు ధరకే రియల్‌మీ ప్యాడ్ 3 (Realme Pad 3) కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇది అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 15, 2026, 02:08 PM IST

Trending Photos

Happy Valentines Day 2026: వాలెంటెన్స్ డే స్పెషల్ విషెస్.. ఇలా మీ ప్రేమను చాటి చెప్పండి!
5
Happy Valentines Day
Happy Valentines Day 2026: వాలెంటెన్స్ డే స్పెషల్ విషెస్.. ఇలా మీ ప్రేమను చాటి చెప్పండి!
Star Heroine divorce: ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌తో విడాకుల తర్వాతే హ్యాపీగా ఉన్నానంటున్న నటుడు..!
5
R Parthiban divorce
Star Heroine divorce: ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌తో విడాకుల తర్వాతే హ్యాపీగా ఉన్నానంటున్న నటుడు..!
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
5
8th Pay Commission
8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!
Happy Valentines Day 2026: హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే ఫొటోస్, కోట్స్ మీకోసం..
5
Happy Valentines Day
Happy Valentines Day 2026: హ్యాపీ వాలెంటైన్స్ డే ఫొటోస్, కోట్స్ మీకోసం..
Realme Pad 3 5g ట్యాబ్‌పై రూ.27,250 బోనస్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఊహించని ఆఫర్‌..

Realme Pad 3 5g Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి టాబ్లెట్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ఇటీవల ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ కంపెనీ రియల్ మీ విడుదల చేసిన రియల్ మీ పాడ్ 3 (Realme Pad 3)టాబ్లెట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో పాటు అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అయితే, ఈ టాబ్లెట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఇది ఏయే డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

రియల్ మీ ప్యాడ్ 3 (Realme Pad 3) అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ 11.61 అంగుళాల 2.8K LCD డిస్‌ప్లేతో విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 550 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో లభిస్తోంది. ఇక ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300-మ్యాక్స్ (MediaTek Dimensity 7300-Max) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతోంది. అలాగే 8 జిబి ర్యామ్‌, 128 GB, 256 జిబి స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ (Realme Pad 3)టాబ్లెట్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 12,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చార్జ్ చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే అదనంగా దీనికి కంపెనీ 6.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ టాబ్లెట్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 8MP కెమెరా బ్యాక్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ టాబ్లెట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్టుతో కూడిన క్వాడ్ (4) స్పీకర్లు సౌండ్ సెటప్ ను కూడా అందిస్తోంది..

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ టాబ్లెట్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో నీ మొదటి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ 8 జిబి ర్యామ్, 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్.. దీని ధర రూ.26,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవది సేమ్ ఇదే స్టోరేజ్ వేరియంట్ కానీ.. ఇది వైఫైతో పాటు 5G సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది మార్కెట్లో ధర రూ.29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఇందులోనే 256 జిబి వేరియంట్ రూ.31,999తో లభిస్తోంది. అయితే, అత్యంత తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు.. బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.. కెనరా బ్యాంకుకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. ఏకంగా దీనిపై రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

అలాగే ఈ స్మార్ట్ (Realme Pad 3) ట్యాబ్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,489 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా యాపిల్ బ్రాండ్, సాంసంగ్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన టాబ్లెట్లను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.27,250 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను.. ఈ కొత్త ట్యాబ్ కేవలం రూ.3 వేల లోపే పొందవచ్చు.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme PadRealme Pad 3 5gRealme Pad 3Realme Pad 3 NewsRealme Pad 3 5g Price

Trending News