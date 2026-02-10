Realme Techlife 7.5 Kg Washing Machine Offers Price: రియల్మీ (realme) టెక్లైఫ్ 7.5 kg ఆటోమేటిక్ టాప్లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఎప్పటినుంచో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు సమయం రాని వచ్చేసింది. ఇది అత్యంత తగ్గింపు ధరితోనే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది.
రియల్మీ (realme) టెక్లైఫ్ 7.5 kg వాషింగ్ మిషన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది మార్కెట్లో ఇప్పుడు RMFA75A5G మోడల్ నెంబర్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో Fabric Safe Wash కూడా లభిస్తోంది. ఇది వాడడం వల్ల బట్టలను సున్నితంగా ఉంచుతుంది. ఇది ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తక్కువ విద్యుత్తును వినియోగిస్తూ.. బట్టలను ఉతుకుతూ బిల్లును ఆదా చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో 10 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో డెనిమ్, డెలికేట్, మిక్స్, వింటర్ వేర్, రాపిడ్ వాష్ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇందులో Fuzzy Logic ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల బట్టల బరువును బట్టి నీటి పరిమాణంతో పాటు వాస్ సైకిల్ను ఆటోమేటిక్గా నిర్ణయిస్తుంది. ఈ వాషింగ్ మెషన్లో మెమరీ బ్యాకప్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది.. ఇది పవర్ కట్ అయినప్పుడు, మళ్లీ కరెంటు రాగానే ఆగిపోయిన చోటు నుండే వాషింగ్ మొదలవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MRP ధర రూ.19,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 40 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.11, 990కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరింత తగ్గింపుతో పొందడానికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే భారీ డిస్కౌంట్లో ఈ వాషింగ్ మిషన్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
ఈ వాషింగ్ మెషన్పై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కెనరా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో దీనిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసిన.. రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించే వారికి.. అదనంగా రూ.2,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.10 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
