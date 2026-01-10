Redmi A4 5G: సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.4 వేలకే Redmi A4 5G మొబైల్.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి!

Redmi A4 5G Discount Offer News: సంక్రాంతి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏదైనా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అది తక్కువ ధరలోనే.. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్మార్ట్ఫోన్పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఆయా మొబైల్స్పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే ఏ స్మార్ట్ఫోన్పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉందో? తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్స్ లభిస్తున్న మొబైల్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి సందర్భంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరికే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ REDMI A4 (128 GB Storage, 6 GB RAM) మొబైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. తక్కువ ధరతో లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. REDMI A4 స్మార్ట్ ఫోన్ 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 4s Gen 2 5G ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5160 mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత Xiaomi HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రీమియం గ్లాస్ శాండ్విచ్ డిజైన్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ REDMI A4 మొబైల్కు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రస్తుతం 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.10,393తో లభిస్తుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు మరిన్ని క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై సంక్రాంతి సందర్భంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ ని వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.6 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. కండిషన్ను బట్టి గరిష్ట బోనస్ లభిస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ మొబైల్ కండిషన్ బాగుంటేనే ఈ కొత్త మొబైల్ను రూ.4 వేలలోపు పొందవచ్చు.
