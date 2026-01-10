English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Redmi A4 5G: సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.4 వేలకే Redmi A4 5G మొబైల్.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి!

Redmi A4 5G: సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.4 వేలకే Redmi A4 5G మొబైల్.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి!

Redmi A4 5G Discount Offer Unlocked: సంక్రాంతి సందర్భంగా కొన్ని రకాల మొబైల్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా అతి తక్కువ ధరల్లో లభించే మొబైల్స్ ఇప్పుడు మరింత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏ మొబైల్ సంక్రాంతి సందర్భంగా తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:05 PM IST

Trending Photos

Silver ETF: వెండిలో పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలి? ధరలు పెరుగుతాయా? సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీములివే..!!
8
Silver
Silver ETF: వెండిలో పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలి? ధరలు పెరుగుతాయా? సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీములివే..!!
BSNL Bumper Offer: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ మళ్లీ వచ్చేసిందోచ్.. రోజుకు 2GB డేటాతో 30 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్..!
5
BSNL Rs 1 Recharge Offer
BSNL Bumper Offer: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్ రూ. 1 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ మళ్లీ వచ్చేసిందోచ్.. రోజుకు 2GB డేటాతో 30 రోజులు ఫుల్ ఎంజాయ్..!
Hair Growth Tonic: సిండ్రెల్లా లాంటి పొడవాటి జుట్టు కావాలా? కేవలం రూ.10తో మీ జుట్టు నిగనిగలాడిపోతుంది..!!
6
homemade hair growth tonic
Hair Growth Tonic: సిండ్రెల్లా లాంటి పొడవాటి జుట్టు కావాలా? కేవలం రూ.10తో మీ జుట్టు నిగనిగలాడిపోతుంది..!!
Prabhas Trolls: యేసు ప్రభు ట్రోల్స్ పైన ఫైనల్ గా స్పందించిన ప్రభాస్..!
5
prabhas trolls
Prabhas Trolls: యేసు ప్రభు ట్రోల్స్ పైన ఫైనల్ గా స్పందించిన ప్రభాస్..!
Redmi A4 5G: సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.4 వేలకే Redmi A4 5G మొబైల్.. ఇలా కొనుగోలు చేయండి!

Redmi A4 5G Discount Offer News: సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైనా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అది తక్కువ ధరలోనే.. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఆయా మొబైల్స్‌పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే ఏ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉందో? తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్స్ లభిస్తున్న మొబైల్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

సంక్రాంతి సందర్భంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరికే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ REDMI A4 (128 GB Storage, 6 GB RAM) మొబైల్ బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. తక్కువ ధరతో లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. REDMI A4 స్మార్ట్ ఫోన్ 6.88-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 4s Gen 2 5G ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. 

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5160 mAh బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత Xiaomi HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రీమియం గ్లాస్ శాండ్‌విచ్ డిజైన్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ REDMI A4 మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రస్తుతం 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.10,393తో లభిస్తుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అదనంగా రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతోపాటు మరిన్ని క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు పొందవచ్చు. 

Also Read: Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై సంక్రాంతి సందర్భంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ ని వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్‌గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.6 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. కండిషన్‌ను బట్టి గరిష్ట బోనస్ లభిస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ మొబైల్ కండిషన్ బాగుంటేనే ఈ కొత్త మొబైల్‌ను రూ.4 వేలలోపు పొందవచ్చు.

Also Read: Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Redmi A4 5G 4 64Redmi A4 5G 6 128Redmi A4 5G PriceRedmi A4 5G Price In India

Trending News