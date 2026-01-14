English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Iphone 17 Price: ఐఫోన్ 17పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.60 వేల బోనస్‌.. రెడీ ఉండండి కొనుగోలు చేసేందుకు!

Iphone 17 Price Drope: యాపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా 10 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఫోన్ దాదాపు రూ.60 వేల వరకు లభిస్తుంది. ఈ సేల్ జనవరి 17వ తేదీన ప్రారంభం కాబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 14, 2026, 03:23 PM IST

Iphone 17 Price Offer Price: ఐఫోన్ కొనాలని ఎవరికీ ఉండదు.. అందరూ ఈ మొబైల్స్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతగానో ఇష్టపడతారు.. కానీ రేటు కాస్త ఎక్కువగా ఉండటంతో వెనకాడుతారు. నిజానికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ధరలు ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పోలిస్తే నాలుగు నుంచి ఐదు రెట్ల వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే, వీటిని కేవలం ధనికులు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, కొన్ని ఆఫర్స్ లో భాగంగా ఈ మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తూ ఉంటాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన పండగ సేల్స్‌లో భాగంగా చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తుంటాయి. అయితే, రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఐఫోన్ 17 అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సేల్‌లో ఈ ఐఫోన్ 17 ఎంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుందో? దీనిపై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఐఫోన్ 17 ఫీచర్స్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన 6.3 అంగుళాల Super Retina XDR OLED డిస్‌ప్లేతో మార్కెట్‌లోకి విడుదలైంది. బేస్ మోడల్‌లో యాపిల్ కంపెనీ 120Hz ProMotion టెక్నాలజీని కూడా అందించింది. ముఖ్యంగా స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ చేసే వారికి చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. అలాగే ఇది గరిష్టంగా 3,000 nits వరకు బ్రైట్నెస్‌ను వచ్చింది. 

 ఈ ఐఫోన్ 17 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన A19 బయోనిక్ చిప్ ప్రాసెసర్ తో వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన యాపిల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వెనక భాగంలో రెండు ప్రత్యేకమైన కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని మొదటి కెమెరా ఎంతో శక్తివంతమైన 48MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా 48MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ భాగంలో 18MP సెంటర్ స్టేజ్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీతో వచ్చింది. ఇది దాదాపు 30 గంటల వరకు వీడియో ప్లే బ్యాక్ ను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇక 20 నిమిషాల్లో 50 శాతం వరకు చార్జ్ అయ్యేందుకు యుఎస్బి సీ పోర్ట్ చార్జర్ తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

అలాగే ఇందులో Ceramic Shield 2 ప్రొటెక్షన్, IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే సాటిలైట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర రూ.82,900 కాగా.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం ఈ మొబైల్ రూ.74,990 తో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా జనవరి 17 రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు పై 10 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ను అందిస్తోంది.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ఇదే ఐఫోన్ 17 మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్‌ను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఎంతో చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ పొందడానికి పాత యాపిల్ మొబైల్ లేదా సాంసంగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.60 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. యాపిల్ ఐఫోన్ 17 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.17,990కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ తగ్గింపు అనేది కేవలం ఎక్స్చేంజ్ చేసే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది.. కండిషన్ బాగున్న మొబైల్స్‌పై ఏకంగా గరిష్ట బోనస్ లభిస్తుంది.. దాని కండిషన్ అంతగా బాగా లేకపోతే.. ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌లో మార్పులు వచ్చే అవకాశాలుంటాయి.

