English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Realme P3 Lite: సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3 Lite మొబైల్‌పై రూ.9,600 బోనస్‌..

Realme P3 Lite: సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3 Lite మొబైల్‌పై రూ.9,600 బోనస్‌..

Realme P3 Lite 5G Price Drop India: ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రియల్ మీ P3 Lite 5G మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎన్నో ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే కేవలం చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 13, 2026, 02:48 PM IST

Trending Photos

Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 5 రాశుల వారికి శివపూజతో అదృష్టం తిరగబడుతుంది..!
12
Today Rasi Phalalu
Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 5 రాశుల వారికి శివపూజతో అదృష్టం తిరగబడుతుంది..!
Bhogi Festival date 2026: భోగి వేడుక ఎప్పుడు..?.. చిన్నారులకు భోగి పండ్లు పోస్తున్నారా..?.. ఈ పొరపాట్లు చేయోద్దు..
6
Sankranti 2026
Bhogi Festival date 2026: భోగి వేడుక ఎప్పుడు..?.. చిన్నారులకు భోగి పండ్లు పోస్తున్నారా..?.. ఈ పొరపాట్లు చేయోద్దు..
Government Employees Arrears: హైకోర్టు మొట్టికాయలు...దిగి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. 94,000 మంది ఉద్యోగులకు రూ. 400కోట్ల బకాయిలు విడుదల..!!
5
MP employee probation salary
Government Employees Arrears: హైకోర్టు మొట్టికాయలు...దిగి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. 94,000 మంది ఉద్యోగులకు రూ. 400కోట్ల బకాయిలు విడుదల..!!
Nupur Sanon Wedding: పెళ్లి చేసేసుకున్న ప్రభాస్ మరదలు.. నెట్టింట్లో ఫోటోలు వైరల్..!
5
Nupur Sanon Marriage
Nupur Sanon Wedding: పెళ్లి చేసేసుకున్న ప్రభాస్ మరదలు.. నెట్టింట్లో ఫోటోలు వైరల్..!
Realme P3 Lite: సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Realme P3 Lite మొబైల్‌పై రూ.9,600 బోనస్‌..

Realme P3 Lite 5G Price Drop: అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన మంచి మొబైల్ సంక్రాంతి సందర్భంగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చైనీ మొబైల్ తయారీ కంపెనీలకు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వాటిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

సంక్రాంతి సందర్భంగా రియల్ మీ P3 Lite 5G మొబైల్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది ముఖ్యంగా రియల్ మీ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే అవకాశంగా భావించవచ్చు. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.67-అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

ఇక ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 625 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌తో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్ తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది 6000mAh భారీ బ్యాటరీ, 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది 32MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.. ఇక ఇది IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్ మీ UI 6.0పై నడుస్తుంది.

సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌తో పాటు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు ఈ మొబైల్ పై అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4 జిబి ర్యామ్‌ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB ర్యామ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.12,999 కాగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి.. రూ.10,499 కే పొందవచ్చు.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే అద్భుతమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.500 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే, ఏకంగా రూ.9,600 వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. ఇక అన్ని ఆఫర్స్ పోను ఈ మొబైల్‌ను కేవలం రూ.499కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme P3 Lite 5GRealme P4Realme P3 UltraP3 UltraP3 Ultra Realme

Trending News