Refrigerator Offers: రూ.6 వేలకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొత్త సాంసంగ్ 183 L రిఫ్రిజిరేటర్.. ఆఫర్ కేవలం 24 గంటలు ఉంటుంది!

Samsung 183 L Direct Cool Single Door 4 Star Refrigerator: సాంసంగ్ 183 L Direct Cool Single Door 4 Star రిఫ్రిజిరేటర్‌ను అత్యంత తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. రిఫ్రిజిరేటర్ కేవలం 6000కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 2, 2025, 03:14 PM IST

Samsung 183 L Direct Cool Single Door 4 Star Refrigerator: ఎప్పటినుంచో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో కూడిన రిఫ్రిజిరేటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే.. అయితే మీకు ఇంకా 24 గంటలు సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది.  ప్రముఖ ఈ కామర్స్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బిలియన్స్‌ సేల్ మరో మరో 24 గంటల్లో ముగియబోతోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ కొన్ని రిఫ్రిజిరేటర్లపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ను ప్రకటించింది.  అయితే, ఈ రిఫ్రిజిరేటర్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా సాంసంగ్ 183 లీటర్ల (L) డైరెక్ట్ కూల్ సింగిల్ డోర్ 4 స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్  అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ప్రత్యేకమైన 4 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్ (4 Star Energy Rating)ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ తక్కువ విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తుంది. అలాగే ఇందులో డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..

అలాగే కంప్రెసర్‌పై సాధారణంగా 20 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు  స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. టఫ్ఫెన్డ్ గ్లాస్ షెల్ఫ్‌లతో పాటు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గాస్కెట్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కూరగాయల నుంచి ఎందుకు పెద్ద ప్రీమియం వెజ్ బాక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక బెస్ట్ స్టాండర్డ్ డ్రాయర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ దిగువ భాగంలో ఉంటుంది. ఇందులో వివిధ రకాల కూరగాయలతో పాటు అవసరమైన ఉల్లిపాయలను బంగాళదుంపలను కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇందులో అవసరం లేని వస్తువులను కూడా ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల డ్రింక్స్‌ని కూడా ఇందులో పెట్టుకుని సదుపాయానికి కూడా కలిగిస్తుంది. 

ఇక ఈ రిఫ్రిజిరేటర్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని అసలు ధర MRP రూ.22,999 కాగా.. 31 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.15, 790కే దీనిని సొంతం చేసుకోవొచ్చు. అలాగే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిని ఐసిఐసిఐ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ పై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్‌ను కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా.. ఏదైనా పాత రిఫ్రిజిరేటర్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ. 4,900 వరకు ఎక్స్చేంజి బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను రిఫ్రిజిరేటర్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.6, 390కే దీనిని పొందవచ్చు..

