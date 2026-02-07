Samsung Galaxy A07 5G Price Cut: సాంసంగ్ కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్లో Samsung Galaxy A07 5G ఒకటి. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఫిబ్రవరి 5వ తేదిన భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో పాటు శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ Samsung Galaxy A07 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం డిప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.7 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా PLS LCD స్క్రీన్తో లభిస్తోంది. ఇది 800 నిట్స్ (HBM) బ్రైట్నెస్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత One UI 8.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా 6 ఏళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ OSతో పాటు ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇందులో Full HD (1080p) వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.15,999తో లభిస్తుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.17,999తో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ. 1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.14,999కే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.15,199 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడే దీనిని రూ.800కే పొందవచ్చు.
