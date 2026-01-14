Samsung Galaxy A35 Offer Price: ఎప్పటినుంచో మంచి సాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే.. మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే సాంసంగ్ మొబైల్స్ లభించబోతున్నాయి. రిపబ్లిక్ డే సేల్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని జనవరి 17వ తేదీ నుంచి సాంసంగ్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి. కాబట్టి మీరు కూడా మంచి సాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్ టైమ్.. ఏ స్మార్ట్ ఫోన్పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Samsung గెలాక్సీ A35 5G స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.6-అంగుళాల FHD+ Super AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Samsung Exynos 1380 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది రెండు వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన వెనక కెమెరా మాడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది బ్యాక్ సైడ్లో 50MP మెయిన్ లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్, 5MP మైక్రో కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఈ Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో సాంసంగ్ కంపెనీ ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీలో భాగంగా ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు IP67 రేటింగ్ (వాటర్ & డస్ట్ రెసిస్టెంట్) సపోర్టుతో కూడా లభిస్తోంది. అదేవిధంగా ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్ జనవరి 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.32,999 కాగా.. ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఈ Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను కేవలం రూ.18,999కే పొందవచ్చు. అలాగే మరిన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పొందడానికి కొన్ని రకాల బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్స్ ను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. వీటిని వినియోగించుకుని పేమెంట్ చేస్తే ఐదు నుంచి ఏకంగా 10 శాతం వరకు ఈ సేల్లో డిస్కౌంట్ లభిస్తుందని ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రకటించింది. అలాగే ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ బోనస్ లభించబోతోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఈ ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ను వినియోగించుకుంటే ఏకంగా రూ.15 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.3,999 లోపే ఈ మొబైల్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ పాత స్మార్ట్ ఫోన్ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
