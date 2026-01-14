English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Samsung Galaxy A35: రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో రూ.3,999 Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి!

Samsung Galaxy A35: రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో రూ.3,999 Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి!

Samsung Galaxy A35 Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జనవరి 17వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా Samsung గెలాక్సీ A35 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యధిక డిస్కౌంట్‌లో లభించబోతోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 14, 2026, 07:19 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డా.. ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ ను పండిస్తున్న కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి..?
6
KCR farming
Business Ideas: అసలు సిసలైన రైతు బిడ్డా.. ఆలుగడ్డలు, క్యారెట్ ను పండిస్తున్న కేసీఆర్ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి..?
LIC Bima Sakhi Scheme: మహిళలకు గోల్డెన్‌ ఆఫర్.. పది పాసైనా ప్రతినెలా రూ.7000 పొందే స్కీమ్‌! ఇప్పుడే అప్లై చేయండి..
5
LIC Bima Sakhi Scheme
LIC Bima Sakhi Scheme: మహిళలకు గోల్డెన్‌ ఆఫర్.. పది పాసైనా ప్రతినెలా రూ.7000 పొందే స్కీమ్‌! ఇప్పుడే అప్లై చేయండి..
Switzerland VS Indian Rupee: మన బడాబాబులు డబ్బులు దాచుకునే దేశంలో.. భారత కరెన్సీ విలువ ఎంతో తెలుసా? అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!!
5
Switzerland Currency Rate
Switzerland VS Indian Rupee: మన బడాబాబులు డబ్బులు దాచుకునే దేశంలో.. భారత కరెన్సీ విలువ ఎంతో తెలుసా? అస్సలు ఊహించి ఉండరు..!!
15 Years PF Account: ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ రిలీఫ్.. 15 ఏళ్ల PF ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ట్రాక్ చేయవచ్చు!
5
old pf number to uan number
15 Years PF Account: ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ రిలీఫ్.. 15 ఏళ్ల PF ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ట్రాక్ చేయవచ్చు!
Samsung Galaxy A35: రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో రూ.3,999 Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి!

Samsung Galaxy A35 Offer Price: ఎప్పటినుంచో మంచి సాంసంగ్‌ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే.. మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే సాంసంగ్ మొబైల్స్ లభించబోతున్నాయి. రిపబ్లిక్ డే సేల్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని జనవరి 17వ తేదీ నుంచి సాంసంగ్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండబోతున్నాయి. కాబట్టి మీరు కూడా మంచి సాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్ టైమ్.. ఏ స్మార్ట్ ఫోన్‌పై అత్యధిక డిస్కౌంట్ లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung గెలాక్సీ A35 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.6-అంగుళాల FHD+ Super AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Samsung Exynos 1380 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది రెండు వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వెనక కెమెరా మాడ్యూల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది బ్యాక్ సైడ్‌లో 50MP మెయిన్ లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్, 5MP మైక్రో కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. 

అంతేకాకుండా ఈ Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో సాంసంగ్ కంపెనీ ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీలో భాగంగా ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు IP67 రేటింగ్ (వాటర్ & డస్ట్ రెసిస్టెంట్) సపోర్టుతో కూడా లభిస్తోంది. అదేవిధంగా ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్ జనవరి 17వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP  రూ.32,999 కాగా.. ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఈ Samsung Galaxy A35 5G మొబైల్ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను కేవలం రూ.18,999కే పొందవచ్చు. అలాగే మరిన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పొందడానికి కొన్ని రకాల బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు ఆఫర్స్ ను కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. వీటిని వినియోగించుకుని పేమెంట్ చేస్తే ఐదు నుంచి ఏకంగా 10 శాతం వరకు ఈ సేల్‌లో డిస్కౌంట్ లభిస్తుందని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రకటించింది. అలాగే ఏదైనా స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ బోనస్ లభించబోతోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఈ ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్‌ను వినియోగించుకుంటే ఏకంగా రూ.15 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.3,999 లోపే ఈ మొబైల్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ పాత స్మార్ట్ ఫోన్ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Samsung Galaxy A35 5GSamsung Galaxy A35 PriceSamsung Galaxy A55Samsung Galaxy

Trending News