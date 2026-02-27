Samsung Galaxy A35 Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అతి తక్కువ ధరలోనే సాంసంగ్ బ్రాండ్లో.. అయితే, మీకు ఛాన్స్ రానే వచ్చేసింది. సాంసంగ్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఓ మొబైల్ ఫ్లిఫ్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో సాంసంగ్ గాలక్సీ A35 (Samsung Galaxy A35) అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్ గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా ఇది 6.6 ఇంచుల Full HD+ Super AMOLED డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్ స్మూత్ స్క్రోలింగ్ కోసం స్పెషల్గా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ (Corning Gorilla Glass Victus+) సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎండలకు కూడా స్పష్టంగా కనిపించేందుకు 1000 నిట్స్ డిస్ప్లేని కూడా కలిగే ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది OIS - ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సెన్సార్తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 5 MP మాక్రో కెమెరా అదనపు కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 13 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన సాంసంగ్ ఎక్సినోస్ 1380 (Exynos 1380 - 5nm చిప్సెట్) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. మార్కెట్లో ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత One UI 6.1 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లోకి బేస్ వేరియంటును MRP ధర రూ.33,999తో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.21,999కే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ Samsung Galaxy A35 స్మార్ట్ఫోన్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ రూ.21,000 లోపే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ భారీగా లభిస్తుంది. ఏదైనా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.20 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.1 వెయ్యిలోపే పొందవచ్చు..
