Samsung Galaxy M17 5G Price: అమెజాన్‌లో Samsung Galaxy M17 5G మొబైల్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.12 వేల బోనస్‌ లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Samsung Galaxy M17 5G Price Cut: సాంసంగ్‌ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చీప్‌ బడ్జెట్‌లోనే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు శుభవార్త.. ప్రస్తుతం Samsung Galaxy M17 5G మొబైల్‌ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఏయే ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉందో? ఎన్ని రకాల డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ Samsung Galaxy M17 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం AI ఫీచర్లతో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం 6.7-అంగుళాల Full HD+ Super AMOLED డిస్‌ప్లేతో లభిస్తోంది. ఇందులో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 1100 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది..  అంతేకాకుండా స్క్రీన్ రక్షణ కోసం Corning Gorilla Glass Victus ప్రోటన్‌తో అందుబాటులో ఉంది.

ఈ మొబైల్‌ దాని సొంత Exynos 1330 (5nm) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా OIS సపోర్ట్‌తో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 5MP అల్ట్రా వైడ్, 2MP మాక్రో లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 13MP సెల్ఫీ కెమెరా ఫ్రంట్‌ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత One UI 7 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనికి 6 సంవత్సరాల పాటు OSతో పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

ఇందులో గూగుల్ 'సర్కిల్ టు సెర్చ్' (Circle to Search)తో పాటు 'జెమిని లైవ్' (Gemini Live) వంటి ప్రీమియం AI ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో ఈ మొబైల్‌ మార్కెట్‌లో లభిస్తోంది. 

ఇప్పుడే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను బేస్‌ వేరియంట్‌ను అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ.16,499 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి 18 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.13,499కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

ఈ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా అమెజాన్‌ పే ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.600 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో పాటు మీరు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్‌ను వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే రూ.12,700 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అన్ని ఆఫర్స్‌తో కలిపి కేవలం రూ.799కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్‌ అనేది పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండీషన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

