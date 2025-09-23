English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Galaxy S24 FEపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలకే మీ సొంతం..

Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బ్రిలియన్స్ డేస్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా స్మార్ట్‌ఫోన్స్ కొనుగోలు చేసే వారికి 50 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సాంసంగ్ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

Samsung Galaxy S24 FE 5G Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్ ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్స్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్‌తో పాటు వాషింగ్ మిషన్స్ ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు అత్యంత తగ్గింపు ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో మంచి సాంసంగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు.. బిగ్ బిలియన్స్ డే సేల్స్ సందర్భంగా సాంసంగ్ కంపెనీ ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత ప్రత్యేకమైన ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు, ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఈ Samsung Galaxy S24 FE 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.7 అంగుళాల ఫుల్ HD+ డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా Exynos 2400e లేదా Snapdragon 8 Gen 1 ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. 

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వెనక భాగంలో OISతో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 8MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో) కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 10MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 4700mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత వన్ యూఐ 6.1 పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో గెలాక్సీ AI ఫీచర్లు, లైవ్ ట్రాన్స్‌లేట్, నోట్ అసిస్ట్, ఇంటర్‌ప్రెటర్ మోడ్ వంటి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే బ్లూటూత్ 5.3, వైఫై 6E సపోర్టుతో వస్తోంది. 

Also Read: Big Billion Days Sale Offer: రూ.10 వేలకే Whirlpool 5 స్టార్ వాషింగ్ మెషన్.. BBD సేల్‌ స్పెషల్ ఆఫర్‌..

ఇక భారత మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.65,999 కాగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ బిలియన్స్‌ సేల్‌లో భాగంగా 48 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.33,999కే లభిస్తోంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,450 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్‌పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.20 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.13,999కే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Also Read: Big Billion Days Sale Offer: రూ.10 వేలకే Whirlpool 5 స్టార్ వాషింగ్ మెషన్.. BBD సేల్‌ స్పెషల్ ఆఫర్‌..

