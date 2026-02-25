English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Realme P4 Lite Price: భారత మార్కెట్‌లోకి ఇటీవలే విడుదలైన రియల్‌మీ P4 లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. అలాగే ఇది మొదటి సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:23 PM IST

Realme P4 Lite Price: ప్రముఖ చైనీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ రియల్‌మీ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. దీనిని కంపెనీ  రియల్‌మీ P4 లైట్ పేరుతో గత వారం అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన మొదటి సేల్‌ ఈ రోజు ప్రారంభమైంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,300 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 15 W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. అయితే, ఇది Unisoc T7250 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఈ రియల్‌మీ P4 లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 13 మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్‌ భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 90 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు 563 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 6.74 అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ మొబైల్ వివిధ రకాల వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.9,999తో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 4GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ.11,999తో అందుబాటులో ఉంది.

ఈ రియల్‌మీ P4 లైట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మొదటి సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రూ.1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా స్పెషల్ రూ.1,000 విలువైన కూపన్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. రియల్‌మి P4 లైట్‌ను కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌తో పాటు ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. దీనిని కంపెనీ బీచ్ గోల్డ్, సీ బ్లూతో పాటు అబ్సిడియన్ బ్లాక్ రంగులలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. 

రియల్‌మీ P4 లైట్ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. అలాగే ఇది 6.74-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 563 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు 180 Hz వరకు ఉంటుంది. దీంతో పాటు Unisoc T7250 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా వెనక భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇవేకాకుండా మరెన్నో అద్భతమైన ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Realme P4 Lite PriceRealme P4 LiteRealme P4 Lite NewsRealme P4 Lite Telugu

