  • Vivo T4 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ న్యూ ఇయర్‌ ఆఫర్స్‌.. Vivo T4 5G మొబైల్‌పై రూ.18 వేల బోనస్!

Vivo T4 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ న్యూ ఇయర్‌ ఆఫర్స్‌.. Vivo T4 5G మొబైల్‌పై రూ.18 వేల బోనస్!

Vivo T4 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా వివో బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన టి4 మొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా భారీ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Vivo T4 5G Price Drop In Flipkart India: అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ సందర్భంగా వివో బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ను ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో విక్రయిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరా కలిగిన వివో మొబైల్స్‌పై ఏకంగా 12 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఏ మొబైల్ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తుందో తెలుసుకోండి..

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వివో టి4 (Vivo T4 5G)స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ మొబైల్ పై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా భారీ తగ్గింపు కూడా లభించబోతోంది. వివో t4 మొబైల్ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా రెండు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తుంది. ఇందులోని బేస్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్‌లో దీని అసలు ధర రూ.26 వేలు కాగా.. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 12 శాతం తగ్గింపుతో రూ.22,999కే పొందవచ్చు. 

అలాగే అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్ వినియోగించడానికి తప్పకుండా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది.

ఇక ఈ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పోను మొబైల్ (Vivo T4 5G) కేవలం రూ.19,806కే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా మరింత చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ పొందాలనుకునేవారు మీ దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ కాయిన్స్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.  వీటిని వినియోగించి కూడా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 1000 కాయిన్స్ పై రూ.1 వేయి రూపాయలు వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా భారీ డిస్కౌంట్ పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకుంటున్న వారు తప్పకుండా ఏదైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.18 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే..కేవలం రూ.1,800 లోపే దీనిని పొందవచ్చు..

