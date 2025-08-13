Vivo T4R 5G Price Cut: మొబైల్ ప్రియులకు అద్భుతమైన గుడ్న్యూస్.. ప్రముఖ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అదిరిపోయే సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ వివో (vivo) స్మార్ట్ఫోన్ల మీద 10 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. కొన్ని వీవో స్మార్ట్ఫోన్స్ చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ఇందులో భాగంగా కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన వివో T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ మరీ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది.
మార్కెట్లో ప్రస్తుతం వివో T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర (MRP) రూ.26,999 అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రస్తుతం 12 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ డిస్కౌంట్ తర్వాత, మీరు దీన్ని కేవలం రూ.23,499కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇక ఈ మొబైల్పై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తే, మీకు అదనంగా 5 శాతం తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డులపై రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది.
అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మరింత తక్కువ ధరకే పొందాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక బంపర్ ఆఫర్ అందిస్తోంది. పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునేవారికి, ఏకంగా రూ.22,900 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అందిస్తుంది. ఈ బోనస్ మీ పాత ఫోన్ మోడల్, అది పనిచేస్తున్న స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గతంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ ఉండేది కాకపోయేది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ సేల్స్ క్రమంగా పెరగడం వల్ల ఈ ఆఫర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్పై ఫ్లిఫ్కార్ట్ మరిన్ని ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు సమాచారం..
రూ.599కే కొత్త ఫోన్.. ఎలా సాధ్యం?
ఫ్లిప్కార్ట్లో వివో T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.23,499 కాగా.. ఒకవేళ మీరు మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయగా రూ.22,900 బోనస్ వస్తే, మీరు చెల్లించాల్సిన మొత్తం కేవలం రూ.599 మాత్రమే.. ఈ అద్భుతమైన అవకాశం స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా నిలుస్తుంది. ఈ ఆఫర్తో, మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతున్న వివో T4R 5G స్మార్ట్ఫోన్ను అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక సేల్స్ కొద్ది రోజుల వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే అవకాశాల ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిఫ్కార్ట్ అధికార వెబ్సైట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
NOTE: పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ విలువ ఫోన్ మోడల్, దాని స్థితి, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు కొనుగోలు చేసే ముందు మీ పాత ఫోన్కు ఎంత విలువ లభిస్తుందో చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
