/కేవలం రూ.5,000 లోపే 32 ఇంచుల బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ టీవీ.. ఎలా కొనాలో చూడండి!

VW 32 inch Smart TV 2025 Edition Flipkart Offer: డిజిటల్ కాలంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక మంచి స్మార్ట్ టీవీ ఉండటం సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అయితే, బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్న టీవీని కొనుగోలు చేయడం అనేది కాస్త కష్టమైన పనే.. అలాంటి వారికోసం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక అదిరిపోయే సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది.. విసియో వరల్డ్ (VW) బ్రాండ్కు సంబంధించిన VW NA 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition (VW32A) స్మార్ట్టీవీపై ఊహించని రేంజ్లో భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ.12,999 టీవీ ఇప్పుడు రూ.7,699 లకే..
సాధారణంగా ఈ వీడబ్ల్యూ (VW) 32 అంగుళాల 2025 ఎడిషన్ స్మార్ట్ టీవీ అసలు ధర (MRP) రూ. 12,999తో అందుబాటులో ఉంది.. కానీ ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్న స్పెషల్ సేల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ టీవీపై ఏకంగా రూ.5,300 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.. ఈ బంపర్ డిస్కౌంట్ కారణంగా కస్టమర్లు ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ టీవీని కేవలం రూ.7,699 లోపే సొంతం చేసుకునే అద్భుతమైన అవకాశం అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
బ్యాంక్ ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే..
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా..ఈ టీవీని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నవారికి మరింత ఆకర్షించడానికి అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తూ వస్తోంది.. ఈ టీవీని కొనుగోలు చేసే సమయంలో మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు.. దాదాపు రూ.385 వరకు అదనపు ఇన్స్టంట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనితో టీవీ ధర మరింత తగ్గుతుంది.
కేవలం రూ.5,000 లోపే మీ ఇంటికి..
ఈ డీల్లో అన్నిటికంటే హైలైట్ ఏమిటంటే.. భారీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండటం.. మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత వర్కింగ్ కండిషన్ టీవీని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. దాదాపు రూ. 2,090 వరకు అదనపు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది.. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటే.. ఈ సరికొత్త 2025 ఎడిషన్ స్మార్ట్ టీవీని కస్టమర్లు నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధర రూ. 5,000 లోపే పొందవచ్చు.. అయితే, ఈ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ అనేది మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్టీవీ మోడల్తో పాటు దాని కండీషన్పై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంటుంది. పాత టీవీ కండిషన్ బాగుంటే గరిష్ట తగ్గింపు లభిస్తుంది.
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