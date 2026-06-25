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కేవలం రూ.5,000 లోపే 32 ఇంచుల బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ టీవీ.. ఎలా కొనాలో చూడండి!

VW 32 inch Smart TV 2025 Edition Flipkart Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్‌లో భాగంగా.. VW NA 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition స్మార్ట్‌టీవీని అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో కొనుగోలు చేయోచ్చు.. ముఖ్యంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:17 PM IST
కేవలం రూ.5,000 లోపే 32 ఇంచుల బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ టీవీ.. ఎలా కొనాలో చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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