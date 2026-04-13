English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
Gmail Whatsapp Feature: ఇక స్పామ్, హ్యాకింగ్ టెన్షన్ అవసరం లేదు.. జీమెయిల్‌లోనూ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్‌తో వాట్సాప్ ఫీచర్!

Gmail: జీమెయిల్ వాడే ఆండ్రాయిడ్, iOS యూజర్లకు శుభవార్త. జీమెయిల్‌లో ఎండ్-టు-ఎండ్ సెక్యూరిటీతో సరికొత్త ఫీచర్ వచ్చేసింది. ఈ సెక్యూర్ సర్వీస్ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ మాదిరిగా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అందిస్తుంది. మరి ఈ ఫీచర్ యొక్క పూర్తి ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 13, 2026, 07:09 AM IST

Trending Photos

Gmail Whatsapp Feature: జీమెయిల్ యూజర్లకు గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై మీరు జీమెయిల్ ఎవరికి పంపినా ఫుల్ సెక్యూర్ ఉంటుంది. జీమెయిల్‌లో కూడా వాట్సాప్ మాదిరి సెక్యూరిటీ ఫీచర్ వచ్చేసింది. ఈ మేరకు గూగుల్ ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. జీమెయిల్ యూజర్లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ సదుపాయాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్లలో ఐఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లు రెండింటిలోనూ ఈ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటికే వాట్సాప్‌లో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ కొత్త సెక్యూర్ ఫీచర్ అందరి యూజర్లకు అందుబాటులో లేదు. ఈ సెక్యూర్ ఫుల్ అప్‌డేట్ అందుబాటులోకి వచ్చాక ఇమెయిల్‌ పంపేందుకు అదనపు సెక్యూరిటీ అవసరం లేదు. అదనపు సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా ఎక్స్‌టెన్షన్‌ కూడా అవసరం ఉండదు. ఇమెయిల్‌లు సెక్యూర్ డెలివరీ అవుతాయి.

ఇంతకీ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి?
ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అనేది ప్రాథమికంగా ఒక డిజిటల్ సెక్యూరిటీ లాక్ సిస్టమ్. ఈ టెక్నాలజీతో ఏదైనా మెసేజ్ లేదా డేటాను పంపినవారు లేదా స్వీకరించినవారు తప్ప మరెవరూ ఒక ఇమెయిల్ లేదా మెసేజ్ ట్రాక్ చేయలేరు. ఆండ్రాయిడ్ iOS డివైజ్‌లకు జీమెయిల్ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ సపోర్ట్‌ను విస్తరిస్తున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించింది. ఈ అప్‌డేట్ ద్వారా యూజర్లు ఇప్పుడు జీమెయిల్ మొబైల్ యాప్ నుంచి నేరుగా ఎన్‌క్రిప్ట్ చేసిన ఈమెయిల్‌లను కంపోజ్ చేయడం, పంపడం, చదవడం చేయొచ్చు.

క్లయింట్-సైడ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అందించే గూగుల్ వర్క్‌స్పేస్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ యూజర్లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఈ ఫీచర్ యాక్సెస్ చేసేందుకు ముందుగా అడ్మిన్ కన్సోల్ ద్వారా ఆండ్రాయిడ్ iOS సపోర్ట్‌ను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ర్యాపిడ్ రిలీజ్, షెడ్యూల్డ్ రిలీజ్ డొమైన్‌లు రెండింటిలోనూ ఈ అప్‌డేట్ వచ్చిందని గూగుల్ పేర్కొంది. మొబైల్‌లో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చాక వినియోగదారులు ఎక్కడి నుంచైనా సెక్యూర్‌గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. గతంలో ఎన్‌క్రిప్టెడ్ ఈ మెయిల్ కోసం డెస్క్‌టాప్ లేదా థర్డ్-పార్టీ టూల్స్ వాడాల్సి వచ్చేది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Gmail Whatsapp FeatureGmail End To End EncryptionGmail FeatureGmail MesssageGmail New whatsapp Feature

Trending News