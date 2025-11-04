Gold In Mobile: మీ దగ్గర పాత మొబైల్స్ ఉంటే గ్రాముల కొద్ది బంగారాన్ని తీయొచ్చు! నిజం బాస్‌..

Gold In Mobile Phones Telugu News: స్మార్ట్ఫోన్స్లో బంగారం ఉంటుందంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా? కానీ నమ్మాల్సిందే.. ఎందుకంటే అధిక ఫీచర్లు కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ తప్పకుండా లోహాలపై పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని చిప్స్ను కంపెనీలు బంగారంతో తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్స్లో సిమ్ దగ్గర ఉండే చిన్న చిన్న భాగాలను బంగారంతోనే తయారు చేస్తారు. కొంతమంది పాడైన ఫోన్లను కూడా కొనుగోలు చేసేవారు ఉంటారు. ఇలా కొనుగోలు చేసిన ఫోన్లను ఒక చోటుకు తీసుకెళ్లి అందులో నుంచి బంగారంతో తయారుచేసిన చిన్న చిన్న పరికరాలను తీస్తారు. ఇలా చాలామంది పాత స్మార్ట్ఫోన్స్ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం తయారు చేసే ఆధునిక స్మార్ట్ ఫోన్స్లో చాలావరకు బంగారంతో తయారుచేసిన సర్క్యూట్లను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వీటిని వినియోగించడం వల్ల పనితీరు చాలా బాగుంటుందని సమాచారం. అంతేకాకుండా సిగ్నల్స్కు సంబంధించిన బదిలీ కూడా చాలా వేగవంతంగా జరుగుతుంది. దీనికి కారణంగా ఇప్పటికీ చాలా కంపెనీలు బంగారంతో తయారుచేసిన సర్క్యూట్లని వినియోగిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి స్మార్ట్ ఫోన్లో దాదాపు 0.034 గ్రాముల బంగారం ఉంటుంది. ఇది చాలా చిన్నదిగా అనిపించినప్పటికీ.. కొన్నివేల స్మార్ట్ఫోన్లు జమచేసి అందులో నుంచి తీస్తే తప్పకుండా భారీ మొత్తంలో బంగారాన్ని పొందవచ్చు.
ఫోన్ మొత్తం తయారు కావడానికి వివిధ లోహాలను వినియోగిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మొబైల్ తయారీలో భాగంగా రాగి, వెండి, కోబాల్ట్, లిథియంతో పాటు అల్యూమినియంను ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. ఈ పదార్థాలు మొబైల్ ను మరింత తేలికగా చేసి మన్నికగా ఉంచేందుకు ఎంతగానో సహాయ పడతాయి. అంతేకాకుండా మదర్ బోర్డు కూడా బంగారు పూతతో కూడిన సర్క్యూట్లను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల సిగ్నల్ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది. అలాగే కొన్ని మొబైల్స్కు సంబంధించిన మదర్ బోర్డుల్లో ఒక గ్రామం వరకు బంగారంతో పాటు అన్ని లోహాలు ఉంటాయి.
చాలామందికి సందేహం కలగవచ్చు.. మొబైల్ తయారీలో భాగంగా బంగారాన్ని ఎక్కడ వినియోగిస్తారని?.. నిజానికి బంగారాన్ని సిమ్ కార్డు కనెక్టర్లతో పాటు చార్జింగ్ పోర్టులతో పాటు కమ్యూనికేషన్ హార్డ్వేర్లలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్ల సిగ్నల్ నాణ్యత కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుందని.. అలాగే తుప్పు పట్టకుండా కూడా ఉంటుందని సమాచారం. అందుకే స్మార్ట్ ఫోన్లు సంవత్సరాల తరబడిగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కొంతమంది ప్రత్యేకంగా స్మార్ట్ ఫోన్ బాడీలను కూడా బంగారంతో తయారు చేయించుకుంటారు. సెల్ ఫోన్స్ నుంచి ఒక గ్రాము బంగారం తీయాలి అనుకునే వారికి దాదాపు 41 పాత స్మార్ట్ ఫోన్స్ అవసరమవుతాయి.
