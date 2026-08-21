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మూవీ మేకింగ్‌లో సరికొత్త డిజిటల్ టెక్నాలజీ.. మేకర్స్ ఇది మీ కోసమే..!

Sceneary Software: సినిమా, షార్ట్ ఫిల్మ్, వెబ్ సిరీస్.. ఏదైనాఅనుకున్న సమయానికి, ముందు అనుకున్న బడ్జెట్‌లో పూర్తి చేయడమనేది మేకర్స్‌కు ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద సవాలే. షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ఖరారు చేయడం, అందరినీ సమన్వయం చేసుకోవడం.. కాల్‌షీట్లు సెట్ చేయడం.. బడ్జెట్ కంట్రోల్ వంటి సంక్లిష్టమైన పనులను మరింత సులభతరం చేసేందుకు 'సినరీ' (Sceneary) అనే సరికొత్త ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 21, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:21 PM IST
మూవీ మేకింగ్‌లో సరికొత్త డిజిటల్ టెక్నాలజీ.. మేకర్స్ ఇది మీ కోసమే..!
Image Credit: Movie Shooting Planner

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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