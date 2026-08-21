Sceneary Software: సినిమా అంటే.. తెరపై కనిపించే ఫైట్లు, సాంగ్స్, కామెడీ సీన్లు మాత్రమే కాదు.. తెర వెనుక కూడా చాలా మంది కష్టం ఉంటుంది. సినిమానే కాదు.. షార్ట్ ఫిల్మ్, వెబ్ సిరీస్ ఇలా ఏ ప్రాజెక్ట్ రూపొందించే మేకర్స్.. షూటింగ్ షెడ్యూల్ నుంచి కాల్షీట్స్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ తెరకెక్కించాల్సి ఉంటుంది. రోజురోజుకూ సాంకేతికంగా మారుతున్న తరుణంలో ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ పనులను క్రమబద్ధీకరించేందుకు 'సినరీ' (Sceneary) అనే సరికొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. సాధారణంగా ఒక సినిమా నిర్మాణంలో షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ఖరారు చేయడం, నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల సమన్వయం, కాల్షీట్ల పంపిణీ, బడ్జెట్ నియంత్రణ వంటి అంశాలు ఎంతో కీలకంగా ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ ఒకే వ్యవస్థ కిందకు తీసుకువచ్చి నిర్వహించేలా ఈ సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించారు.
బడ్జెట్ లిమిట్ క్రాస్ అయితే అలర్ట్..
ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలను బృంద సభ్యుల వారీగా విభజించడంతో పాటు, నటీనటులు, టెక్నికల్ టీమ్ అందుబాటులో ఉండే తేదీలను పరిశీలించి షూటింగ్ షెడ్యూల్ను ఖరారు చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ షూటింగ్కు సంబంధించిన కాల్షీట్లను నేరుగా డిజిటల్ రూపంలోనే యూనిట్ సభ్యులకు చేరవేసే వీలుంటుంది. దీంతో ప్రత్యేకంగా కాల్షీట్లు తయారు చేసి.. అందరికీ మళ్లీ పంపాల్సిన అవసరం తగ్గిపోతుంది. అలాగే ప్రాజెక్ట్ ఖర్చులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ.. బడ్జెట్ లిమిట్ క్రాస్ అయితే అలర్ట్ అందుకునే విధంగా ఆర్థిక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఇందులో పొందుపరిచారు. షెడ్యూల్ ఫైనల్ అయిన తరువాత అందరికీ నోటిఫికేషన్లు పంపించడంతోపాటు వారు యాక్సెప్ట్ చేశారా..? లేదా..? అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
క్లౌడ్ సదుపాయం..
అంతేకాకుండా సినిమాకు సంబంధించిన కీ డాక్యుమెంట్స్, స్క్రిప్టులను క్లౌడ్లో భద్రపరచుకోవడానికి, ఇంటర్నల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించుకునేందుకు ప్రత్యేక చాట్ మాడ్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. చాట్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసుకుని.. అవసరమైన సభ్యులకు యాక్సెస్ ఇచ్చే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ అవసరాలకు తగిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులను గుర్తించే నెట్వర్కింగ్ సదుపాయం కూడా ఇందులో లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఈ వేదిక పనితీరును పరిశీలించేందుకు 60 రోజుల ప్రారంభ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. చిత్ర నిర్మాణ నిర్వహణను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చుకోవాలనుకునే మేకర్లకు ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన డిజిటల్ సాధనంగా సినరీ ప్లాట్ఫామ్ నిలుస్తోంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకునేందుకు ఓసారి డౌన్లోడ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి.